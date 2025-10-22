Реклама

Об этом «Судебной газете» стало известно из собственных источников, приближенных к органам обвинения.

По их данным, Магамедрасулов действительно обсуждал с Мамешевым поставки технической конопли в Республику Дагестан (рф) в рамках государственной программы поддержки сельскохозяйственных культур, однако в своих показах предоставляет недостоверную информацию в пользу подозреваемого.

Обвинения ссылаются на результаты фоноскопических экспертиз – а таких проведено уже три в разных государственных институтах судебных экспертиз – которые подтверждают, что на записях переговоров четко звучит именно Дагестан – субъект российской федерации. Напомним, что с 2022 года торговля из России запрещена в соответствии с украинским законодательством.

Реклама

Кроме того, следствием проведена психологическая экспертиза, которая, по их данным, показала противоречивость показов Мамешева и его попытки умышленно скрыть отдельные обстоятельства от следователей.

В то же время защита Руслана Магамедрасулова, в том числе представители Центра противодействия коррупции, адвокаты и отдельные сотрудники НАБУ, заявляют: речь шла не о Дагестане, а об Узбекистане.

Эта версия ранее была неоднократно опровергнута. Также их защиты отрицает сторона обвинения: никакой государственной программы поддержки технической конопли в Узбекистане не существует, зато такая программа действует именно в Дагестане (РФ). Эта программа распространяется на всю территорию российской федерации. Именно о ней, по мнению обвинения, и шла речь во время обсуждений между подозреваемым детективом НАБУ Магамедрасуловым и свидетелем Мамешевым.

По информации источников, сторона обвинения рассматривает возможность судебного иска против связанных с Магамедрасуловым лиц, которые намеренно распространяют недостоверную информацию об Узбекистане и вводят общество в заблуждение. Поскольку сторона защиты не предоставила доказательств в свою пользу, имеющих юридический вес, все их заявления стороной обвинения расцениваются как субъективные утверждения без юридического подтверждения и заведомо ложные.

Реклама

Сторона обвинения, по информации источников, имеет официальный протокол о наличии государственной программы поддержки технической конопли в Дагестане, утвержден с участием представителей Министерства аграрной политики Украины, который привлечен к доказательной базе уголовного производства.

Отмечается, что до сих пор имеющий там родственников Юсуф Мамешев отказался сообщить следствию, чем занимается его брат на территории Дагестана. Кстати, и Магамедрасулов, имеющий родственное происхождение с Дагестаном – утверждает, что сам там никогда не был, а отец давно уехал оттуда.

Во время допроса Мамешев также отрицал какие-либо общие «решения вопросов» с детективом НАБУ Магамедрасуловым, объясняя, что обращался к нему только «за советами», в частности по поводу отсрочки от военной службы. Однако, по данным источников, недавно Мамешев был задержан работниками территориального центра комплектования (ТЦК). Но после телефонного звонка неизвестным лицам на место прибыли лично сотрудники НАБУ, которые вывезли Мамешева с территории ТЦК под предлогом «ценного свидетеля» по их делу.

Как сообщают источники, правовая оценка действиям работников НАБУ пока предоставляется и свидетельствует, по мнению стороны обвинения, о том, что Магамедрасулов продолжает помогать Мамешеву не только советами.

Реклама

По данным обвинения, отец детектива Руслана Магамедрасулова - Сентябрь Магамедрасулов - имеет гражданство российской федерации. Этот факт не был указан детективом при оформлении допуска к государственной тайне, являющейся нарушением законодательства.

Также СБУ сообщала, что Магамедрасулов имел тесные связи с нардепом от ОПЗЖ Федором Христенко, который был доставлен недавно из Дубаи в Украину, и дает обличительные показания на сотрудников НАБУ и САП, с которыми имели общие бизнес-проекты. Христенко, как и Магамедрасулова, СБУ проверяет на предмет контактов с российскими спецслужбами и передачи врагам тайной информации.