Свириденко: Кабмин вместе с международными партнерами готовит стратегию "Экономика будущего" для Украины

Проект стратегии предполагает повышение средних темпов роста ВВП до 6% в год, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«В основу этой стратегии заложены правила ЕС — прежде всего, построение конкурентной и инвестиционно привлекательной экономики с сильными институтами и динамичным развитием частного сектора. Речь идет о развитии оборонных технологий, энергетики, аграрного сектора, транспорта, машиностроения, ИТ и критических минералов», — сообщила премьер-министр.

Проект стратегии также предполагает повышение производительности труда с нынешних 1,3% до 5%, а доли инвестиций в ВВП с довоенных 16% до 24–30% ежегодно.

Правительство представило проект «Экономики будущего» и путь реализации участникам международного консультативного бизнес-совета, заседание которого состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский анонсировал подготовку комплексной экономической стратегии, которая даст Украине больше экономического роста и позволит создать больше возможностей, чтобы украинцы оставались и создавали рабочие места в Украине.

