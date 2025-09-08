Свириденко показала иностранным дипломатам разбитое Россией здание Кабмина (фото)

Последствия атаки на КМУ

После одной из крупнейших с начала полномасштабного вторжения воздушных атак российских войск в Киеве было повреждено здание Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram

Она показала, как выглядит изнутри здание Кабинета и вместе с руководителями правительства Игорем Клименко и Андреем Сибигой о последствиях атаки проинформировали 60 руководителей дипломатических миссий, аккредитованных в Украине. Во время экскурсии дипломатам продемонстрировали поврежденные этажи и рассказали о масштабах удара.

«Для нас вчерашняя атака означает новый этап войны, когда враг фактически вдвое увеличил количество „Шахедов“ во время ударов по гражданским, энергетической инфраструктуре накануне зимы, методично охотится на предприятия и теперь еще и целится по государственным учреждениям», — отметили чиновники.

Последствия атаки России на Кабмин 7 сентября

Они также подчеркнули, что действия России являются прямым сигналом о нежелании мира и игнорировании дипломатических усилий цивилизованного мира.

Последствия атаки России на Кабмин 7 сентября

«Это экзистенциальная война. Среди погибших вчера — двухмесячный ребенок и молодая мама. Россияне убивают наших детей, а значит и наше будущее», — добавили представители правительства.

Последствия атаки России на Кабмин 7 сентября

Участники мероприятия отметили, что присутствие дипломатов на месте показывает поддержку Украины в борьбе за существование государства и солидарность с пострадавшими от агрессии.

Последствия атаки России на Кабмин 7 сентября

Напомним, ранее мы писали о том, в ночь на 7 сентября Россия провела масштабную атаку на украинские города. Среди пострадавших — Киев, Одесса и Кривой Рог, Сумы, Запорожье. Враг применил сочетание ударных беспилотников и наземных ракет для нанесения ударов по территории Украины.