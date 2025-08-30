Свириденко в Совбезе ООН призвала усилить давление на Россию и предоставить Украине больше систем ПВО

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что Украина в срочном порядке нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны для защиты мирного населения и средств дальнего поражения для нейтрализации российских военных объектов.

Об этом пишет Укринформ.

«Помимо слов поддержки мы ценим конкретные действия, которые укрепляют наши оборонные возможности и спасают жизнь, – сказала премьер. – Россия продолжает выбирать убийства вместо прекращения войны. Ее действия – это умышленные акты террора».

Глава правительства подчеркнула, что надежные гарантии безопасности должны защищать не только суверенитет Украины, но и жизнь людей, особенно детей. По ее словам, прекращение огня является «необходимым условием для успешных переговоров».

Свириденко призвала усилить санкционное давление на Россию, в частности, принять 19-й пакет санкций ЕС, полностью отключить Москву от международных финансовых систем, ввести ограничения против «теневого флота» нефтяных танкеров, повысить тарифы для подрыва военной экономики РФ и усилить персональные санкции против политического и военного руководства страны-агрессора.

«Пока Москва отвергает мирные инициативы, необходимо наращивать дипломатическое, экономическое и военное давление», – подчеркнула премьер.

Она также высоко оценила дипломатические усилия президента США Дональда Трампа и европейских лидеров по достижению всеобъемлющего и справедливого мира. В то же время Свириденко отметила, что продолжение российских атак «взрывает и обесценивает эти усилия международного сообщества».

Напомним, в воскресенье, 24 августа, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Белый дом не исключает введения новых санкций против России с целью давления на президента Владимира Путина по прекращению войны в Украине.

Президент Дональд Трамп впоследствии заявил, что намерен организовать встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы как можно быстрее завершить войну. Трамп подчеркнул, что США будут использовать экономические санкции, чтобы добиться этой цели.

В понедельник, 25 августа, американский президент предостерег, что Россия может испытать «очень серьезные последствия» , если не прекратит войну в Украине. Он заявил журналистам в Овальном кабинете, что готов «очень решительно вмешаться», если соглашение о прекращении боевых действий не будет достигнуто в течение ближайших двух недель.