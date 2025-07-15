Свириденко возглавит правительство: Зеленский предлагает должность организатору ключевой сделки Трампа

Потенциальный премьер-министр Украины Юлия Свириденко / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко стать новым премьер-министром Украины в рамках очередного обновления состава правительства. Свириденко оказалась в центре международного внимания в начале года, когда подписала важное соглашение с администрацией Дональда Трампа о доступе США к украинским полезным ископаемым. Это один из ключевых пунктов для Вашингтона в контексте переговоров с Россией.

Об этом пишет Independent.

Ротации в Кабмине Украины

39-летняя Свириденко с ноября 2021 года занимает должности первого вице-премьера и министра экономики. Она была назначена для восстановления украинской экономики еще до начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, что существенно усложнило миссию чиновницы.

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В понедельник состоялась встреча Зеленского со Свириденко. Стороны обсудили «выполнение договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины, достигнутых во время недавней конференции по восстановлению Украины».

Ожидается, что Верховная Рада утвердит кандидатуру Свириденко главой правительства. Она сменит на посту Дениса Шмыгаля, который, согласно сообщениям СМИ, может возглавить Министерство обороны.

Издание отметило, что эта перестановка в правительстве происходит в критический момент, когда Украина пытается активизировать экономический рост и укрепить оборонную отрасль.

Роль Свириденко в соглашении с США об ископаемых

В начале 2025 года Свириденко привлекла внимание международного сообщества, подписав важное соглашение с администрацией Трампа о доступе США к украинским полезным ископаемым. Это один из ключевых пунктов Белого дома в контексте переговоров с Россией. Этот документ также способствовал восстановлению диалога между Трампом и Зеленским, который ранее оказался под угрозой из-за напряженных личных отношений.

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Свириденко неоднократно подчеркивала, что США являются стратегическим партнером Украины. Она активно работала с американской стороной, чтобы достичь компромисса. 30 апреля министр возглавила украинскую делегацию в Вашингтон, где подписала соглашение с министром финансов США Скоттом Бессентом. Соглашение назвали Фондом реинвестирования между США и Украиной.

Согласно документу, Соединенные Штаты получают приоритетный доступ к стратегическим природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы. Также создан специальный фонд восстановления, куда Украина должна направлять половину всех будущих доходов от добычи ресурсов.

Предыдущие варианты этого соглашения, предложенные командой Трампа, содержали требование возврата американской помощи, полученной во время войны. Однако, как отметил Шмыгаль, финальная редакция документа не содержит такого требования.

«Еще одна важная веха на пути запуска Фонда восстановления между США и Украиной: Украина завершила все необходимые процедуры согласно графику», — отметила Свириденко после подписания.

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Эта договоренность стала шагом к нормализации отношений между Трампом и Зеленским, которые обострились ранее, в частности после громкого спора в Белом доме, в котором также участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Соглашение, которое учитывает интересы обеих сторон — стратегические требования Вашингтона и контроль Киева над своими ресурсами и инфраструктурой — было высоко оценено и в Украине, и за ее пределами.

"Это соглашение win-win и оно написано дружественным языком. Речь идет об инвестициях, инвестициях и еще раз инвестициях», — прокомментировал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

Напомним, после предложения Зеленского возглавить правительство Свириденко рассказала о приоритетных задачах для будущего состава Кабмина: укрепление экономического потенциала; расширение программ поддержки украинцев; масштабирование производства собственного оружия. Самой первой своей задачей Свириденко назвала обеспечение Сил обороны.

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