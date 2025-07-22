Свириденко заявила, что в украинском обществе "преувеличивается" проблема коррупции

Юлия Свириденко

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Новая премьер-министр Юлия Свириденко назвала «преувеличенной» проблему коррупции в Украине.

В интервью Bloomberg Свириденко сослалась на неназванные опросы, согласно которым, хотя подавляющее большинство украинцев считают, что взяточничество широко распространено, «намного меньше людей сталкивались с ним лично».

«Откровенно говоря, в украинском обществе и отдельных социальных группах этот вопрос усиливается и преувеличивается», — считает Свириденко.

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В то же время внешние наблюдатели, по ее словам, «оценивают Украину по другим показателям».

Премьер также выступила в защиту решения правительства отклонить кандидатуру на должность главы Бюро экономической безопасности, несмотря на то, что кандидат был одобрен конкурсной комиссией, а его назначение требовали МВФ и Европейская комиссия.

«Кабмин действовал в соответствии с установленными процедурами: мы получили кандидатуру от конкурсной комиссии, проголосовали коллегиально и отправили решение обратно в комиссию», — сказала Свириденко.

Стоит отметить, что в опросе Socis за февраль 2025 г. говорится, что большинство украинцев (57,4% опрошенных) считают, что власть в целом несет ответственность за сохранение высокого уровня коррупции в стране.

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В высоком уровне коррупции украинцы также обвиняют антикоррупционные органы (39,3%), президента (35,6%), самих людей и общество (31,6%), Верховную Раду (30,2%) и правительство (24,9%).

Напомним, 22 июля Верховная Рада поддержала в целом скандальный законопроект №12414, отдельные пункты которого ликвидируют независимость Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и подчиняют их деятельность генпрокурору.