Свободная Украина: в столице Канады символически переименовали улицу напротив посольства РФ

Хотя официально название улицы не изменилось, муниципальные службы прикрепили новые указатели.

Власти столицы Канады Оттавы прикрепили желто-голубые таблички "Свободная Украина" рядом с другими дорожными указательными знаками на улице, где находится посольство РФ.

К символической акции солидарности приобщился лично мэр города Джим Уотсон, пишет Укринформ.

По его словам, город сделал такой символический шаг, чтобы осудить действия российского правительства и проявить солидарность с народом Украины.

Хотя официально название улицы не изменилось, муниципальные службы прикрепили новые указатели рядом с имеющимися на том участке улицы, где находится российское дипучреждение.

Вместе с мэром, участие в церемонии переименования приняли советник-посланник посольства Украины в Канаде Андрей Буквич и член горсовета от этого района Мэтью Флори.

Напомним: ранее депутат канадского парламента Чарли Ангус выступил с инициативой переименовать улицу, на которой находится посольство РФ в Оттаве, по бульвару Зеленского.