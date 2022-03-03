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Свободная Украина: в столице Канады символически переименовали улицу напротив посольства РФ

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Свободная Украина: в столице Канады символически переименовали улицу напротив посольства РФ

Associated Press

Хотя официально название улицы не изменилось, муниципальные службы прикрепили новые указатели.

Власти столицы Канады Оттавы прикрепили желто-голубые таблички "Свободная Украина" рядом с другими дорожными указательными знаками на улице, где находится посольство РФ.

К символической акции солидарности приобщился лично мэр города Джим Уотсон, пишет Укринформ.

По его словам, город сделал такой символический шаг, чтобы осудить действия российского правительства и проявить солидарность с народом Украины.

Хотя официально название улицы не изменилось, муниципальные службы прикрепили новые указатели рядом с имеющимися на том участке улицы, где находится российское дипучреждение.

Вместе с мэром, участие в церемонии переименования приняли советник-посланник посольства Украины в Канаде Андрей Буквич и член горсовета от этого района Мэтью Флори.

Напомним: ранее депутат канадского парламента Чарли Ангус выступил с инициативой переименовать улицу, на которой находится посольство РФ в Оттаве, по бульвару Зеленского.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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