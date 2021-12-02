Свободный мир категорически осуждает экспансионистскую политику Кремля – сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США

Война России против Украины, включая захват украинского Крыма, уже привела к гибели около 14 тысяч человек

Соединенные Штаты Америки вместе с другими странами свободного мира категорически осуждают захватническую политику России в отношении Украины, а также попытки Кремля расшатать единство стран Запада и шантажировать Европу энергетическим кризисом.

Об этом заявила сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США Марси Каптур, пишет Укринформ.

"Свободный мир категорически осуждает экспансионистскую политику Кремля и его усилия взорвать трансатлантическое единство", — подчеркнула конгрессвумен.

Война России против Украины, включая захват украинского Крыма, уже привела к гибели около 14 тысяч человек. Кроме того, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома.

Но агрессия Кремля не прекращается. Сейчас Россия сосредоточила более 100 тысяч войск вдоль границ Украины, в том числе Республики Беларусь.

"Администрация президента Джо Байдена предостерегла Россию от вторжения в Украину и предупредила, что сохраняет все варианты на столе, чтобы отреагировать на это", — заявила конгрессвумен.

Каптур также отметила, что Кремль создает энергетический кризис в Европе и прибегает к шантажу для реализации своего проекта Nord Stream 2. В этой связи она напомнила, что Палата представителей приняла законопроект с обязательными санкциями против российского газопровода и сейчас он рассматривается в Сенате.

Также представитель Конгресса США призвала Украину усилить собственную энергетическую безопасность, в частности путем разработки и внедрения новых технологий по выработке альтернативных видов топлива.

Сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США также напомнила об заверениях в реализации реформ, борьбе с коррупцией, а также о заботе о людях в Украине, которые озвучил президент Украины Александр Зеленский во время визита в Вашингтон.

"Палата представителей внимательно следит за тем, как внедряются эти реформы, и, безусловно, мы (в Соединенных Штатах – ред.) обеспечиваем финансовую поддержку на многих уровнях, чтобы помочь Украине быть успешной", — подчеркнула представитель Конгресса США.

Ранее замгосударственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила Россию, что Вашингтон может ввести против Москвы беспрецедентные санкции.

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