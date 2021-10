"Свободу Миши": под посольством Грузии в Киеве митинговали сторонники Саакашвили

Более сотни людей развернула у здания посольства плакаты с надписями: "Free Saakashvili", "Свободу Миши", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" и другие.

Сегодня, 13 октября, под посольством Грузии в Киеве состоялась акция в поддержку задержанного в Тбилиси експрезидента Саакашвили. Сторонники политика пикетировали грузинское посольство с требованием его освобождения.

Пр этом сообщает корреспондент Укринформа.

Несколько женщин принесли плакат с изображением образа Святого Георгия Победоносца. Они объяснили, что такая идея возникла у них, "чтобы Миша победил всю нечисть". На акции развернули национальные флаги Украины, Грузии, а также Азербайджана, черно-красный флаг и флаги партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили".

Пикетчики также скандируют лозунги "Свободу Саакашвили", "Свободу Саакашвили", "Свободу Миши".

Как пояснил координатор Киевской городской организации политической партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" Андрей Подзега, нынешняя акция направлена на то, чтобы у посольства передать грузинской власти требования освобождения експрезидента Грузии.

"Наши требования: немедленное освобождение Михаила Саакашвили из тюрьмы, немедленное предоставление возможности его свободного передвижения, потому что он сегодня человек, которого политически преследуют, поэтому мы требуем, чтобы это политическое преследование было прекращено", — сказал он. В то же время Подзега напомнил, что сейчас 14-й день голодовки Саакашвили. Несколько раз организаторы акции отметили, что пикет мирный. Движение по бульвару Шевченко, где находится грузинское посольство, не ограничивался, участников акции расположились на тротуаре и первой из трех полос движения автотранспорта.

Здание посольства охраняли рубежом представители Национальной гвардии. Также на месте работали полицейские.

Из посольства Грузии к пикетчикам никто не выходил.

Напомним, 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

К слову, 14 октября соратники Саакашвили соберутся на проспекте Руставели и потребуют его освобождения.

