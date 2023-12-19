"Свое не отдадим": Путин придумал планы Польши захватить кусок "Украины" и заявил о "гарантиях безопасности"

Президент России Владимир Путин придумал, что Польша якобы хочет забрать себе часть территорий Украины. Он сказал, что "мы не будем мешать, но и свое не отдадим".

Об этом российский диктатор заявил на заседании коллегии Минобороны РФ 19 декабря.

Руководитель Кремля озвучил пропагандистскую ложь о желании западных соседей Украины забрать себе ее территории.

"Люди, которые там живут – многие, по крайней мере – я знаю это, наверное, сто процентов – хотят вернуться на свою историческую родину. А те страны, которые потеряли эти территории – и прежде всего Польша – спят и видят вернуть", – придумал Путин.

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Более того, он нагло принялся утверждать, что "в этом смысле только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины".

"Не хотят? Не надо. История все расставит на свои места. Мы не будем мешать. Но и свое не отдадим. Вот что все должны понять. И в Украине – те, кто агрессивно настроен по отношению к России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться? Пусть договариваются. Но мы будем делать это только исходя из наших интересов", – заявил российский президент.

Напомним, несколькими днями ранее Путин заявил, что западный мир якобы "мечтает" поделить Россию на пять частей.

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