"Своего мы не отдадим": Зеленский рассказал, как Украина вернет оккупированные Крым и Донбасс

"Своего мы не отдадим": Зеленский рассказал, как Украина вернет оккупированные Крым и Донбасс

Президент подчеркнул, что "Украина не не нужно чужое".

Украина вернет оккупированные Крым и Донбасс дипломатическим путем.

Об этом 14 февраля во время обращения к украинцам сказал президент Владимир Зеленский.

"Мы стремимся к миру и хотим решать все вопросы путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим. Мы уверены в своих ВСУ, но наши военные тоже должны чувствовать нашу поддержку, нашу сплоченность и наше единство. Основа нашей армии – это уверенность собственного народа и крепкая экономика", — сказал президент.

Напомним, что Владимир Зеленский установил дедлайн нардепам и олигархам на возвращение в Украину, "иначе будут серьезные выводы".

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение по поводу российской агрессии и призвал украинцев не паниковать.

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