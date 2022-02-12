Своевременная возможность обсудить совместные действия: в Украине готовятся к визиту Шольца

Кулеба провел телефонный разговор с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с немецкой коллегой Анналеной Бербок

Об этом он написал 11 февраля 2022 в сервисе микроблогов Twitter.

Провел телефонный разговор с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Подробно обсудили ситуацию безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Активно готовимся к визиту Канцлера ФРГ Олафа Шольца в Украину в понедельник. Своевременная возможность обсудить общие и решительные действия для противодействия угрозам. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 11 февраля 2022

"Детально обсудили ситуацию безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Активно готовимся к визиту Канцлера ФРГ Олафа Шольца в Украину в понедельник. Своевременная возможность обсудить совместные и решительные действия для противодействия угрозам", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине ожидают визита канцлера ФРГ Олафа Шольца уже в следующий понедельник — 14 февраля.

Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал 11 февраля во время пресс-конференции.

"Я думаю, что это будет очень содержательный и очень насыщенный визит – первый визит канцлера в Украину, его переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Мы очень ценим поддержку Германии нашего суверенитета и территориальной целостности и надеемся, что Германия будет продолжать играть одну из ключевых ролей в отношении мирного процесса", — сказал он.

Напомним, ранее лидер меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что Шольц заверил сенаторов – газопровод "Северный поток-2" не будет запущен, если произойдет нападение России на Украину.

Читайте также:

Российская угроза: Макрон, Дуда и Шольц заявили, что Европа должна говорить "одним голосом"