"Своевременный визит": в Украину приехали американские сенаторы (фото)

С делегацией конгресса США уже встретился Дмитрий Кулеба.

В Украину 17 января прибыла двухпартийная делегация конгресса США. Визит американских дипломатов укрепляет стратегическое партнерство Украина-США и способствует сдерживанию дальнейшей агрессии РФ.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Американскую сторону представляют сенаторы Роб Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер.

"Этот своевременный визит укрепляет стратегическое партнерство Украина-США, способствует сдерживанию дальнейшей агрессии РФ", – написал Кулеба.

По информации "Укринформа", представители делегации также планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром внутренних дел Денисом Монастырским и министром обороны Алексеем Резниковым.

Кроме того, сенаторы встретятся с министром энергетики Германом Галущенко и другими представителями энергетического сектора для обсуждения энергетической безопасности Украины.

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