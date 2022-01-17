"Своевременный визит": в Украину приехали американские сенаторы (фото)

С делегацией конгресса США уже встретился Дмитрий Кулеба.
В Украину 17 января прибыла двухпартийная делегация конгресса США. Визит американских дипломатов укрепляет стратегическое партнерство Украина-США и способствует сдерживанию дальнейшей агрессии РФ.
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Американскую сторону представляют сенаторы Роб Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер.
"Этот своевременный визит укрепляет стратегическое партнерство Украина-США, способствует сдерживанию дальнейшей агрессии РФ", – написал Кулеба.
По информации "Укринформа", представители делегации также планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром внутренних дел Денисом Монастырским и министром обороны Алексеем Резниковым.
Кроме того, сенаторы встретятся с министром энергетики Германом Галущенко и другими представителями энергетического сектора для обсуждения энергетической безопасности Украины.
Читайте также: