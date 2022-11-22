"Свои люди повсюду": Ермак наращивает влияние во власти, его окружение получает руководящие должности (расследование Bihus)

Во время широкомасштабной войны не менее шести руководящих должностей во власти достались людям из окружения руководителя ОП.

Все больше государственных должностей в Украине стали занимать бизнес-партнеры, советники и старые знакомые руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Под некоторые из этих должностей создают даже целые госпредприятия, а некоторых назначают присматривать за бизнесом только что забранного для военных нужд.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

"Эта тенденция еще началась до того, как Россия атаковала территорию Украины, а во время вражеского наступления только усилились. Минобороны, Офис генпрокурора, Нацбанк, Министерство юстиции, орган, раздающий бюджетную поддержку кинематографистам, Нацкомиссия по ценным бумагам, Ощадбанк, добыча нефти, производство электричества. Все это сферы, в которых на уровне руководителей или в наблюдательных советах работают партнеры, советники или просто старые знакомые Андрея Ермака", — говорится в расследовании.

Откуда у Ермака столько связей

Сначала Ермак стал юристом. Во второй половине 90-х он вместе с одногруппниками открыл юридическую компанию ООО "Международная юридическая компания", обслуживавшую разные компании, в частности, "Укроборонпром", телеканалы, продакшны и кинодистрибьюторов. В частности, сопровождала телеканал "Интер", олигархов Фирташа и Левочкина. Продюсером телеканала "Интер" некоторое время работал Владимир Зеленский, где они и познакомились. По крайней мере, так рассказывал Ермак изданию "Украинская правда". А затем он из юриста превратился еще и в продюсера — создал собственные компании по телепроизводству ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп", ООО "Ама вижн", ООО "Медийная группа европейского партнерства", ООО "Эр Пи Ай" и начал получать миллионы господдержки на съемки фильмов.

За это время у Ермака было более двух десятков бизнес-партнеров – официально, среди них россияне и белорусы. Затем юрист и продюсер Андрей Ермак оказался в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. После выборов был назначен помощником президента, а в 2020 году возглавил Офис президента вместо Андрея Богдана и продолжает наращивать влияние во время полномасштабного вторжения, пишут авторы расследования.

"Укрнафта" – за крупнейшим газодобывающим предприятием присматривают люди Ермака

Предприятие 6 ноября было решено передать в собственность государства. Так его активы получили статус военного имущества и были переданы Минобороны Украины. Изменился там и Наблюдательный совет, куда по странному совпадению попали люди из окружения руководителя ОП Андрея Ермака. Так, среди пяти ее членов оказались Роза Тапанова. Она юрист и была избрана в наблюдательный орган "Укрнафты" от Минобороны при том, что юристом она работала вовсе не в оборонном ведомстве, а в компании именно Ермака. Той самой – первой, которая была создана еще в 90-х годах. То есть, как отмечают расследователи, "история знакомства длинная и крепкая".

Второй человек в Наблюдательном совете "Укрнафты", как отмечает Bihus, связанный с Ермаком, – Андрей Гота. За крупнейшим газодобывающим предприятием он начал наблюдать прямо с ОП, поскольку является советником руководителя Офиса, а до февраля вообще возглавлял кабинет Ермака.

Как так произошло и почему именно они были избраны членами Набсовета "Укрнафты", комментировать журналистам Bihus.info они не стали. Как этого и не сделал сам руководитель Офиса Зеленского Ермак.

Свои люди в Минобороны

Влияние Ермака на государственные учреждения и предприятия "Укрнефтью", как говорится в расследовании, не ограничилось. В апреле у главы Минобороны появился новый заместитель – Денис Шарапов, являющийся давним бизнес-партнером руководителя ОП. Их связывают компании и общественные организации. По мнению расследователей, Шарапова назначили под конкретную идею – завести все оборонные закупки в одни руки. Для этого Минобороны создало летом отдельное госпредприятие – Агентство оборонных закупок, а Шарапов руководит его созданием.

Кинопроизводство

Следующий партнер Ермака – продюсер Андрей Колюбаев, тоже получивший должность во власти. Он стал главой Совета по господдержке кинематографии. До похода в политику, как отмечают журналисты, их с руководителем ОП объединяла компания, созданная в 2018 и сразу выигравшая конкурс Минкульта на господдержку в сумме почти 25 млн грн на съемку фильма "Щедрик". А с весны Колюбаев возглавляет Раду, раздающую бюджетные средства на производство украинских фильмов.

Руководитель Офиса Генпрокурора – давний знакомый Ермака

Офис генпрокурора теперь также возглавляет человек, обязанный Ермаку попаданием во власть. Андрей Костин – давний товарищ Андрея Ермака, с которым они были знакомы еще до того, как попали во власть, говорится в материале расследования. Юрист Костин сначала стал нардепом от "Слуги народа", затем попал в Трехстороннюю контактную группу по мирному урегулированию в Минске, а теперь возглавил Офис генпрокурора.

Нацбанк и Ощадбанк

В НБУ недавно также сменился глава – им стал Андрей Пышный, который тоже имеет историю отношений с руководителем ОП. В 2016 году они вместе создали ОО "Видчуй", которое занимается помощью людям с нарушениями слуха. Пышный также вошел в группу Макфола-Ермака, занимающуюся санкциями против РФ.

А в Наблюдательном совете Ощадбанка объединяет работу с наблюдением за "Укрнефтью" уже упоминавшаяся ранее партнерша Ермака Роза Тапанова. Там же и Виктор Роднянский, который является советником главы ОП Андрея Ермака. Это сын продюсера Александра Роднянского.

Российские активы и Минюст

Еще один советник Ермака Тимофей Милованов возглавляет Национальный фонд инвестиций Украины. Милованов также является участником санкционной группы Макфол-Ермак и одновременно председателем Наблюдательного совета концерна "Укроборнпром".

В продолжение темы санкций, сбором доказательств для взыскания активов которых в пользу государства занимается Минюст, который затем с этими доказательствами идет в Антикоррупционный суд, тоже имеет в команде человека Ермака, утверждают авторы расследования. Это Ирина Мудрая, как раз она в Минюсте и занимается санкционными активами. А еще она юрист и до попадания во власть работала в Ощадбанке, где ее руководителем был Пышный. Более того, Мудра также вошла в группу Макфола-Ермака.

Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку возглавил Руслан Магомедов, также внештатный советник Ермака. Именно эта Комиссия после заседания Ставки главнокомандующего забрала акции четырех госпредприятий, в том числе "Укрнафты".

Кроме того, как говорится в расследовании, у Ермака есть свои люди в "Центрэнерго" и на других руководящих должностях важных предприятий и учреждений, а еще, конечно, в парламенте. В частности, кум Николай Тищенко и нардепка Галина Третьякова, которая неоднократно попадала в скандалы из-за своих заявлений, среди которых заявление о детях "низкого качества". Она к тому же пошла еще дальше и подала на регистрацию в "Укрпатент" торговую марку "некачественные дети".

Напомним, 6 ноября в Украине произошло отчуждение активов стратегически важных предприятий, среди которых "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнефть", "Укртатнефть".

Изъятые активы приобрели статус военного имущества. Их управление передано Минобороны. После завершения военного положения, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, эти активы могут быть возвращены собственникам или соответственно возмещена их стоимость.

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