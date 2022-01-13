"Свои задачи выполнили": Путин доволен действиями ОДКБ в Казахстане

"Свои задачи выполнили": Путин доволен действиями ОДКБ в Казахстане

Также он отметил скорость проведения операции.

Силы Организации Договора о коллективной безопасности выполнили свою задачу в Казахстане.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу в четверг, 13 января, пишет ТАСС.

"Определенно нужно возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили", — сказал он.

По словам Путина, "удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, объекты инфраструктуры, освободить значительное количество военнослужащих сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны".

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Также он отметил скорость проведения операции. "Большую роль здесь сыграла наша военно-транспортная авиация, это очень очевидные вещи. Быстро смогли сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы", — сказал он.

Президент РФ заявил, что помощь со стороны ОДКБ позволила восстановить в Казахстане порядок, и теперь страна в спокойном режиме может решать вопросы социально-экономического и политического характера.

Напомним:

Военные Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), переброшенные странами 6 января для подавления протестов в Казахстане, 13 января приступили к выводу сил и передаче важных объектов местным правоохранительным органам. Предварительно на вывод "миротворцев" понадобится 10 дней.

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