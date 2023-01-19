Своими действиями Путин усилил НАТО и приблизил Украину к Альянсу — Джонсон

Перед началом полномасштабного вторжения членство Украины в НАТО вообще не обсуждалось.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что своими действиями российский диктатор Владимир Путин укрепил НАТО и приблизил Украину к вступлению в Альянс.

Об этом он заявил во время интервью, сообщает Европейская правда.

Он отметил, что перед началом полномасштабного вторжения членство Украины в НАТО вообще не обсуждалось.

"У НАТО не было достаточно людей, кто мог бы это поддержать, зато было много выступавших против. Нашёл один человек, который сделал невероятное дело для приближения членства Украины в НАТО — это Владимир Путин", — заявил Джонсон.

Также Джонсон выразил уверенность, что Путин не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины, потому что понимает, что сразу получит ответный удар.

"Если Россия применит ядерное оружие, то Путин просто перестанет быть членом человеческой цивилизации, а все государства, которые не определились с позицией и этим позволяют России чувствовать, что не все против нее. Как только Путин сделает что-то такое, он их всех потеряет. В случае ядерный удар, я считаю, Запад, будет вынужден нанести ответный удар. И мы это Путину сообщили", — заявил Джонсон.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский в обращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что членство в НАТО будет "лучшей гарантией безопасности" для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал предоставить Украине больше оружия уже сегодня, заявив о наступлении поворотного момента в войне.

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