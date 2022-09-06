"Своими действиями США удаляют мир": какую дезинформацию российская пропаганда распространяла 5 сентября

Российские захватчики продолжают распространять фейки.
Центр противодействия дезинформации сообщает в Telegram-канале, что в течение 05.09.2022 кафиры распространили:
- Дезинформацию
Посол РФ в США Антон Антонов заявил, что «своими действиями США удаляют мир… Американские предприятия производят вооружение для нацистских и террористических формирований, целенаправленно обстреливающих жилые кварталы городов Донбасса».
- Дезинформацию
"Обязанность Российской Федерации — оказать помощь Донбассу и его жителям, против которых неонацистский киевский режим развернул боевые действия после захвата власти 2014 года", — заявил президент России Владимир Путин.
- Дезинформацию
Представитель МИД РФ Антон Дробинин заявил: «СВО [война] ускорила изменения, и без того набиравшие ход на международной арене… формирование прочной основы для многополярного мироустройства, где будет существовать несколько центров экономического роста, политического влияния и принятия решений, независимых от единого полюса силы».
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