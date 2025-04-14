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Своими действиями Трамп продлевает, а не заканчивает войну в Украине — The Telegraph
Лояльное поведение Трампа по отношению к Путину усиливает уверенность последнего продолжать войну.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп , ранее обещавший закончить войну в Украине «в течение 24 часов», своими действиями способствует ее продолжению, а не окончанию.
Об этом пишет издание The Telegraph .
Журналисты пишут, что Белый дом дает российскому диктатору все больше карт, что позволяет Путину чувствовать себя все более уверенным.
«Для Трампа, тщеславного человека, обладающего слабостью помпезности и церемоний, символизм такого достижения был бы действительно очень изящным — и, возможно, он надеялся, что это немного приблизит Нобелевскую премию мира, о которой он мечтает. Окончание войны между Россией и Украиной таким образом, несомненно, стало большой победой президента», — пишут журналисты.
Об этом Трамп так и не смог воплотить в реальность свои представления. Несмотря на договоренности между США и РФ о 30-дневном частичном прекращении огня, в частности энергетической инфраструктуры, Трампу так и не удалось приблизить Путина к тому, чтобы он сел за стол переговоров. Спецпредставитель Трампа, недавно проведший встречу с российским диктатором в Санкт-Петербурге, также, судя по всему, вернусь без каких-либо результатов.
«Очевидно, что Трамп начинает раздражаться из-за того, что Россия тормозит переговоры. Также становится все более очевидным, что Трамп, похоже, больше озабочен заключением любого соглашения с Путиным, чем тем, каким может быть конкретное содержание этого соглашения или какие последствия оно имеет для Украины», — добавили журналисты.
Кроме того, журналисты издания обратили внимание на заявление спецпредставителя Трампа Кита Келлога, предлагавшего в рамках мирного соглашения разделить Украину «почти как Берлин после Второй мировой войны». Принятие этого плана будет означать фактическое признание оккупации Россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
«Вместо того чтобы склонить Путина к подписанию пунктирной линии соглашения о прекращении огня, топ-команда Трампа, скорее всего, подтолкнет российского президента посмотреть, что еще он может из них выжать. Конфликт в Украине все еще идет в пользу Путина; он — а не Украина и уж точно не Америка находится в позиции силы», — добавили в издании.
Издание пишет, что у Трампа все еще остается «козырь», в частности, введение санкций против «теневого флота» РФ, если до конца месяца не будет достигнуто перемирие.
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Мы ранее информировали, что США выразили соболезнования жертвам «ужасного российского ракетного обстрела города Сумы в Украине», который РФ нанесла в Вербное воскресенье.