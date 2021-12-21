"Свозят людей из областей": Зеленский отреагировал на подозрение Порошенко

Зеленский заявил, что Порошенко "принадлежит к одной из финансовых групп", влияющих на ситуацию в Украине.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление подозрения нынешнему нардепу и пятому президенту Украины Петру Порошенко. Глава государства убежден, что это подозрение не сможет дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Об этом Зеленский сказал в рамках конференции руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины.

"Я не думаю, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри нашего государства. На эту ситуацию, как правило, влияют финансовые группы. Он (Порошенко — ред.) является одной из этих финансовых групп. Они свозят людей из разных областей, мы это видим, это же открытая информация.Кто-то приходит заработать "копейку", кто по собственному убеждению это делает (речь об участии в митингах — Ред.)", — отметил президент.

Зеленский считает, что вопросами контрабанды угля из оккупированного Донбасса должны заниматься правоохранительные органы и суд.

"Я вижу единственное, мы не видим резонанса относительно таких людей, как Медведчук, как господин, о котором вы сказали (речь о Порошенко — ред.). Я думаю, люди понимают, что происходит и кто есть кто", — сказал он.

Напомним, в понедельник, 20 декабря, пятый президент Украины и действующий народный депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко получил статус подозреваемого в уголовном производстве по так называемому "угольному делу". Ему объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористических организаций) Уголовного кодекса Украины.

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