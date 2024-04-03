"Связанные руки": Вашингтон будет искать способы для экстренной поддержки Украины

В условиях затягивания в Палате представителей решения о дальнейшей масштабной помощи Украине администрация США продолжит искать способы для того, чтобы обеспечить украинцев новой экстренной поддержкой.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Мы уже ввели определенные экстренные меры. Вы видели, как Пентагон смог получить $300 миллионов, чтобы поддержать их (украинские силы – ред.) в пакете экстренной помощи. Мы продолжим искать и смотреть, что еще мы можем сделать», – отметил представитель Белого дома.

В то же время он подчеркнул, что у американского правительства до сих пор есть «связанные руки» в этой ситуации.

"Нам нужен закон с дополнительным финансированием", — подчеркнул представитель администрации США.

В ответ на вопрос, существует ли «дедлайн», после которого правительство начнет делать что-то большее для поддержки Украины, Кирби заметил, что этот конечный срок наступил уже давно, когда президент подал запрос в Конгресс с пакетом помощи.

Он также подчеркнул, что из-за бездействия законодателей в Палате представителей украинские командиры на местах принимают сложные решения относительно того, как экономить боеприпасы и удерживать при этом позиции.

Напомним, CNN со ссылкой на собственные источники сообщило, что спикеру Джонсону грозит отставка из-за вопроса помощи Украине. Но демократы сигнализируют, что они спасут Джонсона, если он представит законопроект об Украине, который они смогут поддержать.

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