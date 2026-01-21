"Сядьте и подождите": в США резко обратились в Европу из-за Гренландии

Скотт Бессент / © Associated Press

Реклама

Страны Европы, сопротивляющиеся попыткам США приобрести Гренландию, должны «сесть и подождать» прибытия президента Дональда Трампа в Давос и «выслушать его аргументы».

Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент во время прессбрифинга в Давосе, сообщает CNN.

«Сделайте глубокий вдох. Не имейте этого рефлекторного гнева, который мы видели, и этой горечи. Почему бы им (европейским лидерам — Ред.) не сесть, не подождать, пока президент Трамп приедет сюда, и не послушать его аргументы? Я думаю, что они будут убедительными», — высказался глава Министерства финансов США.

Реклама

Заметим, Трамп пригрозил 10% пошлинами для восьми европейских стран, отправляющих войска в Гренландию для участия в совместных учениях под руководством Дании.

«Я не уверен, какой сигнал должен послать эти страны для активации своих войск. Мне кажется, что это утопично», — сказал Бессент.

Напомним, перед визитом в Давос Дональд Трамп загадочно намекнул , как далеко готов зайти в вопросе острова. По его словам, во время Всемирного экономического форума «запланировано много встреч по Гренландии». Более того, он выразил уверенность, что «все сложится достаточно хорошо».

Кроме того, американский президент выразил мнение, что жители Гренландии «будут в восторге» от идеи присоединения к США. Президента не беспокоит тот факт, что жители острова четко дали понять: они не хотят быть частью Штатов.

Реклама