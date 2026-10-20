Сядут ли Трамп, Си и Путин за один стол: Китай отреагировал на возможный саммит

Си Цзиньпин и Дональд Трамп / © Associated Press

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В Китае пока не комментируют сообщение о возможной трёхсторонней встрече лидеров США, КНР и России, на которой могут обсуждать завершение войны в Украине.

Во время брифинга журналист Bloomberg спросил пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин о сообщении, что Владимир Путин якобы предложил в следующем месяце встретиться с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

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"На данный момент у меня нет информации, которой я могла бы поделиться", - ответила Мао Нин.

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Что известно о возможной встрече Трампа, Путина и Си

Ранее The Wall Street Journal сообщал о возможности проведения в ноябре первой в современной истории трехсторонней встречи лидеров США, Китая и России.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии ТСН.ua отмечал, что такая встреча, по его мнению, в первую очередь является планом Кремля.

«Для Путина эта встреча как символ новой Ялты — три лидера наиболее влиятельных стран делят мир. Путин мечтает об этом», - сказал Фесенко.

В то же время он подчеркивал, что проведение саммита пока остается под вопросом, и даже в случае встречи он не обязательно завершится конкретными договоренностями.

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Среди возможных рисков для Украины эксперт называл попытку Кремля продвигать договоренности на российских условиях.

США готовят новые переговоры по войне

Параллельно, по данным Axios, спецпосланник США Стив Уиткофф планирует 20 октября провести в Осло переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с представителями европейских стран и НАТО.

После этого Виткофф, по информации издания, должен отправиться в Москву для встречи с Владимиром Путиным и представить наработанные предложения.

CBS News также сообщало, что Дональд Трамп готов обсуждать завершение войны без участия Киева.

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Более того — Трамп вызывающе призвал отстранить Зеленского от мирного процесса. Он набросился с новой порцией критики на украинского президента и заявил, мол, «давным-давно» тот имел возможность заключить «более выгодное соглашение».

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