Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сибига назвал ожидания Украины от встречи "коалиции желающих"

Сибига назвал ожидания Украины от встречи "коалиции желающих"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / Фото: МИД Украины

Главные темы саммита "коалиции желающих" – оборонные способности Украины и гарантии безопасности, отметил Сибига.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ожидания государства от саммита стран "коалиции желающих" в Париже 27 марта можно разделить на два блока.

Об этом глава украинского МИД сказал на совместной с норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде пресс-конференции в Киеве.

Отвечая на вопрос об ожиданиях от саммита, Сибига сказал, что разделил бы их на два блока. Так, обычно на таких встречах обсуждаются неотложные потребности Украины – все то, что усиливает оборонные способности, а также будущие инфраструктура безопасности и пакет гарантий безопасности.

"Это уже предметно обсуждается, в деталях. Поэтому каждая такая встреча – это продолжение предидущих дискуссий, и она каждый раз выводит этап дискуссий действительно на более высокий уровень. То есть они очень предметные и с конкретными результатами", – высказался украинский министр.

По его словам, каждая такая встреча также позволяет президенту Украины Владимиру Зеленскому встречаться с партнерами.

"Эти встречи важны и из тех соображений, что Европа является необходимой частью, ключевым элементом наших мирных усилий… Это также хороший случай координировать наши общие позиции", – сказал Сибига.

Напомним, по информации AFP, вечером 26 марта Зеленский посетит Париж, где встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы подготовить саммит стран "коалиции желающих", готовых предоставить Украине гарантии безопасности.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация