Сибига назвал ожидания Украины от встречи "коалиции желающих"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ожидания государства от саммита стран "коалиции желающих" в Париже 27 марта можно разделить на два блока.

Об этом глава украинского МИД сказал на совместной с норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде пресс-конференции в Киеве.

Отвечая на вопрос об ожиданиях от саммита, Сибига сказал, что разделил бы их на два блока. Так, обычно на таких встречах обсуждаются неотложные потребности Украины – все то, что усиливает оборонные способности, а также будущие инфраструктура безопасности и пакет гарантий безопасности.

"Это уже предметно обсуждается, в деталях. Поэтому каждая такая встреча – это продолжение предидущих дискуссий, и она каждый раз выводит этап дискуссий действительно на более высокий уровень. То есть они очень предметные и с конкретными результатами", – высказался украинский министр.

По его словам, каждая такая встреча также позволяет президенту Украины Владимиру Зеленскому встречаться с партнерами.

"Эти встречи важны и из тех соображений, что Европа является необходимой частью, ключевым элементом наших мирных усилий… Это также хороший случай координировать наши общие позиции", – сказал Сибига.

Напомним, по информации AFP, вечером 26 марта Зеленский посетит Париж, где встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы подготовить саммит стран "коалиции желающих", готовых предоставить Украине гарантии безопасности.