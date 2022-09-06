Сын Андрея Портнова уехал из Украины как волонтер и не вернулся — "Схемы"

Разрешение на выезд Портного-младшего предоставила Львовская военная администрация из обращения от ОО "Народная самооборона".

Сын первого заместителя главы администрации времен Януковича Андрея Портнова, 29-летний Игорь Портнов, в марте получил временное разрешение на выезд из Украины как волонтер. Портнов-младший отправился за границу якобы "за гуманитаркой" и не вернулся.

Об этом сообщают "Схемы" издания "Радио Свобода".

По информации, попавшей к журналистам проекта, 22 марта 2022 года Львовская военная администрация внесла Игоря Портнова в систему "Шлях" как личность призывного возраста, которой разрешен временный выезд из страны за гуманитарной помощью.

В системе "Путь" указано, такое решение по Игорю Портнову Львовская военная администрация приняла на основании обращения от ОО "Народная самооборона".

23 марта 2022 года Портнов-младший пересек украинско-польскую границу в пункте пропуска "Краковец". Он получил право месяц находиться за границей. Однако по состоянию на 6 сентября 2022 года Игорь Портнов в Украину не вернулся.

В издании утверждают, что вместе с ним границу пересек 23-летний Иван Поддубнов – племянник Андрея Портнова, сын его сестры Юлии Поддубновой. Он также до сих пор не вернулся в Украину.

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"У нас в день более 200 заявок от общественных организаций по внесению в систему "Шлях", если перевести в количество людей – это более 2000 человек в день, которые едут за гуманитаркой. Таких проблем, к сожалению, много. У администрации нет функции проверки, возможностей как это проверять", – прокомментировал заместитель председателя Львовской ОВА Юрий Бучко.

Что касается общественной организации, по запросу которой Портнова-младшего отпустили за границу, то журналисты установили, что есть только одно учреждение именно с таким точным названием – Общественная организация "Народная самооборона". Ее зарегистрировали в 2014 году в Сумах.

Основателями являются Юрий Ходзюк и Виктор Пентак. Последний отметил, что с 2015 года "имеет отношение к организации только на бумаге" и заверил, что не обращался от имени общественной организации в ЛОГА по поводу выезда за границу Игоря Портнова.

По словам Виктора Пентака, другой соучредитель "Народной самообороны" Юрий Ходзюк около двух последних лет находится за границей. С самим Ходзюком журналистам пообщаться не удалось.

В свою очередь мэр Сум Александр Лисенко сказал, что ему не известно, чтобы в последнее время эта организация активно завозила "гуманитарку".

Руководитель львовской ячейки ОО "Народная самооборона Львовщины" Артем Хмыз добавил, что его организация также не обращалась к ЛОВА с просьбой предоставить право выезда из Украины Игорю Портнову.

Ранее журналисты "Схем" писали, что сам Андрей Портнов уехал из Украины 3 июня 2022 через пропускной пункт в Закарпатской области.

Ранее сообщалось, что ГБР проверяет законность пересечения границы украинских депутатов, судей и бизнесменов, а также некоторых членов их семей — так называемого "батальона Монако".

Некоторые украинские олигархи и бизнесмены с начала полномасштабного вторжения скрылись за границей. Там элитные "беженцы" подальше от ракет и мобилизации развлекаются на Лазурном побережье, пока украинцы защищают свою землю.

Напомним, что в декабре 2021 года США ввели санкции против Портнова и Тупицкого.