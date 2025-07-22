Сын Байдена раскрыл истинную причину провального выступления отца на дебатах

Экс-президент США Джо Байден / © Associated Press

Реклама

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер считает, что причинами неудачного выступления его отца на предвыборных теледебатах с Дональдом Трампом стали физическое истощение и действие снотворного препарата. Именно это выступление, по общей оценке, стало переломным и заставило демократа снять свою кандидатуру с избирательной гонки.

Об этом сообщает Reuters.

В разговоре с блогером Эндрю Каллагеном Хантер Байден заявил, что точно знает, что произошло с его отцом в тот вечер. Он отметил, что Джо Байден испытал чрезмерную нагрузку из-за непрерывных путешествий: «Фактически мог трижды облететь Землю».

Реклама

«Ему 81 год, он уставший как собака. Ему дали Ambien, чтобы он заснул, а потом он вышел на сцену, выглядел как олень в свете фар», — сказал Хантер.

Ambien — это лекарственное средство, которое обычно используется для краткосрочного лечения бессонницы.

Издание также напомнило, что перед дебатами Байден проводил подготовку в загородной президентской резиденции Кэмп-Дэвид, где несколько дней работал вместе с советниками. Впрочем, перед этим он успел совершить две поездки в Европу, а также побывал на западе США, где продолжался активный сбор средств на предвыборную кампанию.

Сами дебаты стали для тогдашнего президента США тяжелым испытанием. В течение выступления Байден неоднократно терял нить мысли, что вызвало волну беспокойства среди избирателей-демократов и побудило ряд влиятельных лиц в партии призвать его сняться с гонки в 2024 году. В конце концов Байден официально отказался баллотироваться на второй срок, а его место в президентской гонке заняла Камала Харрис.

Реклама

Напомним, в 2024 году Байден признал плохое выступление на дебатах с Трампом. Он сказал: «Я знаю, что уже не молод. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду».

К слову, в мае 2025 года у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты.