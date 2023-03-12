Сырьевой придаток Китая: выгодно ли Пекину окончание войны в Украине

По мнению эксперта, Пекину выгодно поскорее закончить войну, чтобы Путин не довел Россию до катастрофы.

Россия после полномасштабного вторжения в Украину превратилась в сырьевой придаток Китая.

Такое мнение высказал финансовый эксперт Сергей Фурса, передает "Апостроф".

По словам эксперта, Кремль поддерживает курс рубля, поскольку это элемент демонстрации стабильности. Он не исключает, что Китай может предоставить России помощь в решении экономических проблем.

По мнению Фурсы, Пекин пока не нуждается в аннексии каких-либо российских территорий, ведь вся РФ по сути стала сырьевым придатком для Китая.

"С одной стороны, Китай получил РФ как сырьевой придаток сейчас, и Китаю это нравится. Многие ресурсы, большая страна. С другой стороны, Китай находится в перманентном противостоянии с коллективным Западом, ему нужно иметь союзника. Союзник – это Россия", – пояснил он.

По мнению эксперта, Пекину выгодно поскорее закончить войну, чтобы Путин не довел Россию до катастрофы.

Ранее политолог Владимир Фесенко предположил, что Пекин может воспользоваться ослаблением России и унести "все, что нужно".

Бывший работник разведки КГБ СССР Александр Зеленько предполагал, что война РФ против Украины – это часть глобального плана Китая. По его мнению, Пекин хотел использовать войну РФ против Украины в свою пользу, изнурив Запад, чтобы затем захватить Тайвань.

Также сообщалось, что Китай тщательно следит за ходом боевых действий в Украине, вероятно, чтобы потом использовать это в конфликте с Тайванем. В то же время Джо Байден отмечал, что США будут защищать остров Тайвань в случае китайского вторжения.

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