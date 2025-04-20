Сырский доложил Зеленскому какая сейчас ситуация на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский

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Несмотря на обещания прекратить огонь на Пасху, россияне продолжают массированные штурмы и обстрелы из тяжелого оружия, сообщил Главком ВСУ.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«К сожалению, сохраняется тенденция увеличения использования россиянами тяжелого вооружения.

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По его словам, самая большая активность врага зафиксирована на Покровском направлении. Заявления Путина о «пасхальном перемирии» оказались ложью — боевые действия продолжаются на Курском, Северском и других направлениях Донбасса.

Он сообщил, что в районе Торецкая во время боевых действий украинские подразделения попали в засаду врага. К сожалению, есть потери среди личного состава. Украинское командование уверяет: ответственность российских захватчиков за это будет неизбежна.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко объяснил подлинные мотивы Кремля и последствия «Пасхального перемирия».

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