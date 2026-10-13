Сырский нарушил молчание об увольнении: что на самом деле произошло между ним и Федоровым

Федоров и Сырский. / © ТСН

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Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что личного конфликта с тогдашним министром Михаилом Федоровым не было. Причиной недоразумений стали подходы к финансированию военных нужд и закупке вооружения.

Об этом заявил в интервью BBC News Украина.

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По словам Сырского, Федоров предпочитал закупку отдельных типов беспилотников, не учитывая в полной мере потребности, которые определял Генеральный штаб.

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«Как такого у нас конфликта не было. Были противоречия по поводу финансирования потребностей армии и закупки соответственно того вооружения и боеприпасов, которые нужны вооруженным силам», — рассказал он.

Из-за такого подхода, заметил Сырский, возник дисбаланс между закупкой, реальными военными потребностями и поставкой вооружения на фронт. Особенно это касалось наземных роботизированных комплексов. Эксголовком объяснил, что военный бюджет должен распределяться сбалансированно — на все необходимые средства армии. По его словам, средства могли направлять на закупку БпЛа на весь год, тогда как другие необходимые позиции оставались без финансирования.

«Проблема была в том, что министр обороны проводил закупку определенных видов вооружения, в первую очередь дронов, и предпочитал определенные виды этих дронов, игнорируя потребности армии, которые предоставлялись Генеральным штабом», — заявил Сырский.

Он также рассказал о проблемах с обеспечением дальнобойными боеприпасами для артиллерии, ведь сначала эти нужды выделяли лишь 5–6% необходимого финансирования.

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«Суть проблемы была — не учитывались интересы войск», — подчеркнул Сырский, объясняя причины разногласий с тогдашним главой Минобороны.

Напомним, в июле 2026-го стало известно о конфликте между Федоровым и Сырским. в СМИ появилось немало информации о ссоре между должностными лицами. В частности, медиа писали, что президент Владимир Зеленский не мог мириться с «войной» между главой Минобороны и главнокомандующим Александром Сырским.

Глава государства уволил главком своим указом 22 июля. Другим указом он уволил Михаила Драпатого с должности командующего объединенными силами, а другим — назначил его главой ВСУ.

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