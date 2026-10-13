ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
336
Время на прочтение
2 мин

Сырский нарушил молчание об увольнении: что на самом деле произошло между ним и Федоровым

Сырский рассказал о разногласиях с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Федоров и Сырский.

Федоров и Сырский. / © ТСН

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что личного конфликта с тогдашним министром Михаилом Федоровым не было. Причиной недоразумений стали подходы к финансированию военных нужд и закупке вооружения.

Об этом заявил в интервью BBC News Украина.

По словам Сырского, Федоров предпочитал закупку отдельных типов беспилотников, не учитывая в полной мере потребности, которые определял Генеральный штаб.

«Как такого у нас конфликта не было. Были противоречия по поводу финансирования потребностей армии и закупки соответственно того вооружения и боеприпасов, которые нужны вооруженным силам», — рассказал он.

Из-за такого подхода, заметил Сырский, возник дисбаланс между закупкой, реальными военными потребностями и поставкой вооружения на фронт. Особенно это касалось наземных роботизированных комплексов. Эксголовком объяснил, что военный бюджет должен распределяться сбалансированно — на все необходимые средства армии. По его словам, средства могли направлять на закупку БпЛа на весь год, тогда как другие необходимые позиции оставались без финансирования.

«Проблема была в том, что министр обороны проводил закупку определенных видов вооружения, в первую очередь дронов, и предпочитал определенные виды этих дронов, игнорируя потребности армии, которые предоставлялись Генеральным штабом», — заявил Сырский.

Он также рассказал о проблемах с обеспечением дальнобойными боеприпасами для артиллерии, ведь сначала эти нужды выделяли лишь 5–6% необходимого финансирования.

«Суть проблемы была — не учитывались интересы войск», — подчеркнул Сырский, объясняя причины разногласий с тогдашним главой Минобороны.

Напомним, в июле 2026-го стало известно о конфликте между Федоровым и Сырским. в СМИ появилось немало информации о ссоре между должностными лицами. В частности, медиа писали, что президент Владимир Зеленский не мог мириться с «войной» между главой Минобороны и главнокомандующим Александром Сырским.

Глава государства уволил главком своим указом 22 июля. Другим указом он уволил Михаила Драпатого с должности командующего объединенными силами, а другим — назначил его главой ВСУ.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie