Александр Сырский / © Александр Сырский

Реклама

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский выступил с категорическим заявлением об угрозах, которые Российская Федерация создает для европейского континента.

Об этом пишет Sky News.

Комментируя вопрос о том, должны ли европейские страны превентивно готовить свое население к вероятности великой войны с Россией, генерал Сырский отметил фундаментальную ответственность государств.

Реклама

«Конечно, вооруженные силы каждой страны обеспечивают надежную защиту своих граждан, своих детей и своей территории», — заявил Сырский.

По его словам, наличие на континенте агрессивных государств, и в первую очередь Российской Федерации и ее союзников, делает этот вопрос «чрезвычайно актуальным» и не терпящим промедлений.

Сырский подчеркнул, что эффективная защита требует не только политической воли, но и военно-технической готовности. Генерал призвал союзников к конкретным шагам.

«Необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить способность поддерживать уровень обороны и вооруженные силы, достаточно современные для отражения агрессии, как индивидуально, так и в поддержку союзников», — подчеркнул он.

Реклама

Это является прямым сигналом для стран НАТО и ЕС относительно необходимости ускорения модернизации армий и обеспечения полной взаимосовместимости, ведь только коллективные и высокотехнологичные Вооруженные Силы смогут стать надежным щитом против российской агрессии, которая, по оценке Сырского, не ограничивается только Украиной.