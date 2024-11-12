Сырский встретился со Стерненко и другими волонтерами: какой результат

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с украинскими волонтерами, включая Сергея Стерненко, ранее обвинявшего его в причастности к объявлению себя в розыск из-за критики в адрес командования.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Кроме Стерненко с Сырским встретились волонтер Игорь Лаченков, основатель благотворительного фонда Dignitas Любовь Шипович, а также правозащитница и соучредительница общественной организации «Принцип» Любовь Галан.

На встрече присутствовали представители Военной службы правопорядка и управления психологической поддержки. При содействии советника президента Дмитрия Литвина они обсуждали актуальные вопросы для сил обороны, такие как технологические инновации и консолидация общества. В Генштабе отметили, что подобные встречи помогут снизить деструктивное влияние противника. На фото также присутствует советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

Сырский встретился с волонтером Стерненко/Фото: Стерненко

Стерненко поделился впечатлениями от встречи с Сырским, отметив, что считает важным открыто обсуждать проблемы военных. Он поднял вопрос создания эффективного механизма перевода, оценки командиров для сохранения жизни бойцов и развития беспилотных систем.

Напомним, в Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали заявления активиста и волонтера Сергея Стерненко о его нахождении в розыске. Там заявили, что волонтер уже посетил ТЦК, где уплатил штраф за нарушение правил военного учета. Затем он объяснил объявление его в розыск ТЦК из-за неявки по повестке "прямого указания" главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По его словам, главка якобы "обиделся за требования провести армейскую реформу".

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