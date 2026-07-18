Сырского могут заменить: FT сообщило о неожиданных встречах Зеленского с командирами

Владимир Зеленский и Александр Сырский. / © Александр Сырский

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В Вооруженных силах Украины могут произойти большие кадровые перестановки, связанные с главнокомандующим Александром Сырским. Президент Владимир Зеленский проводит закрытые встречи с возможными кандидатами.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленного собеседника в Офисе президента.

По информации собеседника изданиями, в эти выходные Владимир Зеленский проводит встречи с военными командирами. В ходе них президент заслушивает доклады о ситуации на фронте, а также общается с вероятными претендентами на должность главнокомандующего Вооруженными силами.

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Financial Times отмечает, что решение о возможном изменении руководства армии могут принять только при наличии кандидата, способного обеспечить непрерывное управление войсками на более чем 1200-километровой линии фронта.

Отмечается, президент начал рассматривать возможность увольнения Сырского после того, как протесты из-за отставки министра обороны Михаила Федорова «переросли в более широкую кампанию против главнокомандующего».

Федоров и Сырский, говорится в статье NYT, имели кардинально разное видение будущего ведения войны. Бывший министр обороны делал ставку на развитие БПЛА, автоматизацию и новые технологии. Вместо этого генерал Александр Сырский придерживается более традиционной военной модели, предусматривающей значительную роль пехоты и артиллерии.

В материале отмечается, что внезапное увольнение Федорова стало неожиданностью не только для украинской политической среды, но и для западных партнеров Украины.

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В то же время, ни в Офисе президента, ни в Генеральном штабе ВСУ обнародованную информацию не комментировали.

Конфликт Сырского и Федорова

После отставки Федорова в СМИ появилась информация, что президент Владимир Зеленский не мог дальше мириться с напряжением между ним и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам источников, это кадровое решение якобы далось главе государства непросто.

В то же время The New York Times пишет, что усилия Михаила Федорова по масштабированию производства и применению дронов могли стать одним из факторов, повлиявших на его отставку. Более того, тогдашний министр обороны Украины оказался в центре внутреннего противостояния между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

После появления слухов в СМИ Федоров прокомментировал причины напряжения в отношениях с главкомом Александром Сырским. По его словам, команда Министерства обороны столкнулась с ситуацией, когда предложенные инициативы фактически блокировались.

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