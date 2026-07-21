Сырского могут заменить: в ОП ответили на слухи об отставке главкома

Михаил Подоляк / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский активно общается с командирами разных уровней на фоне возможных кадровых решений, однако окончательного решения по главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому пока нет.

Об этом рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала.

Вопрос о возможной замене главкома подняли на фоне кадровых перестановок во власти и протестов, участники которых, в частности, требовали отставки Сырского. Западные медиа также сообщали, что Зеленский якобы может в ближайшее время принять решение.

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Подоляк отметил, что пока не готов говорить о конкретных планах президента относительно главнокомандующего. По его словам, Зеленский проводит консультации и стремится получить ответы на возникшие в обществе вопросы.

«Протестные настроения даже во время тяжелой войны это признак демократичности государства. Это нормально, когда люди, не понимая определенных процессов, хотят получить ответы. Президент готов предоставить эти ответы, но ему нужны консультации», - заявил советник ОП.

По словам Подоляка, глава государства хочет избежать конфликтов между Министерством обороны и Генеральным штабом. Президент же ожидает синхронизации их работы и более быстрого принятия решений.

Речь идет, в частности, о реализации договоренностей с партнерами, поставке и закупке оружия, создании совместных оборонных предприятий, а также производстве противоракетных систем и других технологических решений.

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«По кадровым решениям с точки зрения оперативного реагирования на происходящее сегодня в этой войне президент активно общается с командирами на разных уровнях — и на бригадном, и на уровне Генерального штаба», — отметил Подоляк.

Он добавил, что Зеленский стремится сформировать максимально эффективную систему управления, которая позволит продолжать переносить войну на территорию России и улучшить военное сотрудничество Украины с международными партнерами.

Замена Сырского: что известно

Ранее Financial Times сообщило, что Владимир Зеленский проводил закрытые встречи с командирами, которые могут рассматриваться в качестве кандидатов на должность главнокомандующего ВСУ. По данным издания, кадровое решение возможно только при наличии претендента, способного обеспечить непрерывное управление войсками на фронте протяженностью более 1200 километров.

Bloomberg со ссылкой на источники назвало одним из наиболее вероятных кандидатов командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого. В то же время в перечне возможных претендентов якобы 11 военных.

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Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин призвал не ожидать срочных кадровых решений и назначений в ВСУ.

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