Сырскому предложили заменить Залужного в должности – The Times: что он решил

По информации издания, Зеленский был вынужден отменить свое решение об увольнении Залужного "под давлением со стороны чиновников и международных партнеров".

Командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского занять должность главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

По информации издания, 29 января Залужный был вызван на личную встречу с Зеленским. На встрече генерал сказал советникам президента, что "их оценки военной ситуации скорее положительные, чем реалистичные".

Также читайте В США отреагировали на слухи об "увольнении" Залужного

Сообщается, что после этого Залужный вернулся в свой офис и сказал заместителям, что "собирает вещи".

Однако обеспокоенность по поводу ситуации выразило высшее командование ВСУ, а также международные партнеры Украины, в частности США и Великобритания. Поэтому Зеленский был вынужден "отменить свое решение под давлением со стороны чиновников и международных партнеров".

Читайте главные новости дня:

В статье отмечается, что противостояние политического и военного руководства Украины создает проблемы для правящей команды, в частности, на внешнем контуре.

"Зеленский должен понять, что военные доверяют Залужному и, если президент хочет, чтобы военные доверяли ему, ему нужно научиться доверять и Залужному", – цитирует издание "доверенное лицо" главнокомандующего ВСУ.

Напомним, в то же время издание The Economist со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский сообщил Залужному о решении отправить его в отставку и предложил генералу должность секретаря СНБО. Также сообщается, что на замену Залужному рассматриваются кандидатуры Сырского и руководителя ГУР Кирилла Буданова.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Отставка" Залужного! Скандал по всей Украине! Проснулся даже Кремль! Что произошло?

Читайте также: