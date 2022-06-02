"Сюрпризы, которые точно не понравятся врагу": Ермак заинтриговал заявлением после переговоров со США

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил военную помощь для Украины с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.
По итогам разговора Ермак анонсировал "сюрпризы" для российских оккупантов, о которых станет известно позже.
Об этом глава ОП написал в Сети 2 июня.
Вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным стороны обсудили вопросы нового пакета военной помощи для Украины от США.
"Мы обсудили новый пакет военной помощи США для Украины, который включает РСЗО HIMARS и боеприпасы, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin, тактические машины, РЛС и другие боеприпасы", – говорится в сообщении Ермака.
Он также подчеркнул, что это не последняя помощь США.
"Мы озвучили потребности нашей армии для победы над россией. Могу сказать, что мы обсудили и будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу", – резюмировал руководитель президентского офиса.
Напомним, 1 июня в Белом доме официально объявили, что передают Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним.
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