Таинственная поездка директора ЦРУ в Москву свидетельствует о следующем шаге Путина: что задумал диктатор

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф / © Associated Press

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Неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву свидетельствует о том, что война России против Украины подошла к критической точке. В то время как США пытаются уговорить Кремль, западные аналитики и украинская разведка предупреждают: Владимир Путин готовится к новой волне масштабной эскалации — от объявления непопулярной мобилизации до попыток устроить в Украине зимний гуманитарный коллапс и снова двинуться на столицу.

Об этом говорится в пространном аналитическом материале канадского издания CBC News.

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В издании отмечают, что после визита директора ЦРУ мнения западных союзников о том, каким будет следующий шаг Путина, разделились.

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Уже несколько недель аналитики предполагают, что Путин отказался от идеи, что президент США Дональд Трамп сможет заставить Украину выполнить максималистские условия капитуляции. Вероятно, Путин решил, что его пятилетняя война против Украины может быть завершена путем расширения конфликта.

Учитывая ухудшение экономической ситуации в России и уменьшение количества добровольного «пушечного мяса» в РФ, Путин может столкнуться с несколькими вариантами действий. В частности, в РФ могут снова объявить новую волну мобилизации.

Военные аналитические центры с обеих сторон Атлантики также предупредили, что Путин может попытаться разделить сторонников Украины в НАТО, устроив провокацию в Восточной Европе, направленную на раскол Альянса.

Вероятные и подтвержденные гибридные атаки России по всей Европе, включая попытки убийств, саботаж и частые вторжения дронов, в последнее время усилились. Но планировщики все еще озабочены тем, что Россия может соблазниться захватить часть стран Балтии как проверку реакции Североатлантического альянса.

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По информации издания, российские чиновники на этой неделе подняли вопрос о возможности прямых ударов по западным производителям оружия, поставляющим продукцию Украине, в частности в Великобритании.

Таинственный визит

Спекуляции на следующий шаг Путина достигли апогея в начале этой недели после необычного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию.

Вместо того, чтобы проскользнуть в Москву на бизнес-джете, являющемся стандартным протоколом для тайной дипломатии, Рэтклифф прибыл в аэропорт Внуково на борту массивного, хорошо заметного самолета C-17 Globemaster ВВС США.

Его транспондер открыто транслировал траекторию полета через Атлантику.

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Казалось, американские чиновники хотели, чтобы мир знал, что визит Ретклиффа в Москву был важным, и что они хотят четко донести до россиян кое-что.

Но какое же послание пытался донести Рэтклиффу?

Первоначально Wall Street Journal сообщала, что миссия была прямым ультиматумом Путину: прекратить эскалацию кампании гибридного саботажа в серой зоне против восточного фланга НАТО, иначе рискуете спровоцировать прямой ответ союзников.

Военные планировщики давно размышляли над тем, не будет ли Путин попытаться достичь благоприятного урегулирования в Украине, непосредственно втянуть Соединенные Штаты или НАТО в войну. Одним из способов сделать это может быть скромное нападение на небольшую балтийскую страну и испытание положения о коллективной обороне статьи 5 договора НАТО.

Однако на следующий день сам Трамп, похоже, отверг это, заявив, что не волнуется из-за нападения России на НАТО, назвав поездку Рэдклиффа «полурутинной».

«Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью, подобную словам Трампа, но противоречила предварительным сообщениям. В ней говорилось, что НАТО не было главной темой встречи; Путину же было предупреждение прекратить войну против Украины, прежде чем экономическая и военная ситуация в России ухудшится.

Кроме того, Россия является одним из ключевых международных военных спонсоров Ирана и правительство Путина может предоставлять Ирану информацию о целях, чтобы помочь направлять удары по военным базам США в Персидском заливе.

Немедленная реакция на визит Ретклиффа со стороны таких стран, как Латвия, также уменьшила риск конфронтации с НАТО. Министр иностранных дел страны написал в социальных сетях, что «оценка угрозы со стороны Латвии остается неизменной».

Однако в Великобритании, где агенты Путина уже раньше, как известно, устраивали нападения, в том числе смертельную атаку «Новичком» в Солсбери в 2018 году, разведывательные службы предупреждают, что чувствительные отрасли оборонного сектора должны быть в состоянии повышенной готовности.

В среду скандальная пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова пригрозила, что Россия может нанести удары по целям в Великобритании и за ее пределами, если британское правительство не откажется от помощи Украине.

Во время своего недавнего визита в Киев премьер-министр Энди Бернем заявил, что предоставит украинцам чертежи для создания собственных ракет дальнего радиуса действия, которые смогут поражать цели глубоко внутри России.

Наступление на Украину

В CBC News отмечают, что украинские власти, похоже, убеждены, что потенциальные российские угрозы НАТО, Великобритании и другим целям в Европе являются лишь отвлекающим фактором, и если Путин начнет эскалацию, они будут направлены почти полностью против украинцев.

Жестокость и интенсивность ракетных атак на столицу, Киев и другие города в последнее время выросли.

Дефицит ракет-перехватчиков, таких как Patriot американского производства, оставил города беззащитными и привел к резкому росту числа жертв среди гражданского населения.

Сообщается, что Путин считал, что вторжение, которое он начал в феврале 2022 года, будет длиться всего несколько дней и что Киев легко падет. Западные источники утверждают, что Россия потерпела до 1,4 миллиона жертв, включая убитых, раненых или пропавших без вести.

Массовая мобилизация несет риски и Путину, говорят западные эксперты. Она будет чрезвычайно непопулярна и может вызвать новый отток мозгов из страны. Гражданские фабрики и сельское хозяйство также могут быть лишены рабочей силы, необходимой для поддержания основных цепей и поддержания функционирования российской экономики военного времени.

Преследовал ли недавний полет Ретклиффа укрепить НАТО, защитить страны Балтии или изолировать Иран, мрачная реальность на местах свидетельствует о том, что Украина понесет на себе основную тяжесть любого направления, которое изберет Путин.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, зачем директор ЦРУ летал в Москву.

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