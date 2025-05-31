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Таинственный меморандум РФ: Портников объяснил, почему Москва боится показать его
Россия еще передала Украине свой меморандум, потому что он содержит нереалистические требования.
Россия не желает передать свой «меморандум» для переговоров. Это свидетельствует о наличии нереалистичных условий и попытке затянуть процесс достижения мира.
Такое мнение высказал журналист Виталий Портников.
«Ну и самое главное, почему россияне не хотели, чтобы текст меморандума был обнародован? Ясно почему. Во время последнего телефонного разговора Путина с Трампом американский президент сказал своему российскому коллеге, что пусть он предоставит предложение, которое с порога не отвергнут украинцы и европейцы. То есть пусть Путин будет конструктивным. Путин показал, какой он конструктивный, когда обстреливал Украину», — сказал Портников.
По мнению журналиста, в этой ситуации, конечно, диктатор может абсолютно спокойно позволить себе затягивать время и не обнародовать текст меморандума, чтобы Трамп не считал, что этот меморандум противоречит тому, что он говорил.
Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров уже передал РФ документ, представляющий украинскую позицию, и ожидает «меморандума» от России соответственно.
Глава МИД Украины Андрей Сибига пояснил, что отказ России передать свой «меморандум» для переговоров свидетельствует о попытках украино-российских переговоров. Украина потребовала от России передать документ.
Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ поделится своим меморандумом только во время нового раунда переговоров, что побудило Украину обвинить ее в медленном развитии мирного процесса.
Представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова 29 мая заявила, что Кремль не будет передавать США меморандум по мирному договору, поскольку не имеет никаких договоренностей с другими странами по обмену документами.
Аналитики считают, что РФ скрывает свой мирный меморандум от Украины, пытаясь в дальнейшем обвинить Киев в блокировании переговоров.