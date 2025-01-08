"Так было и с Patriot": Зеленский прокомментировал заявления Трампа об Украине в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока не стоит делать выводы о политике Соединенных Штатов относительно вступления Украины в НАТО. Сейчас важнее работать над тем, чтобы получить конкретные гарантии безопасности для нашей страны.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Комментарий Зеленского прозвучал в ответ на слова Трампа, заявившего, что "может понять чувства" Путина, когда Украина стремится стать членом НАТО.

"Помните, Украине сказали, что системы Patriot могут быть и есть только в странах НАТО? Ну, или мы с вами уже давно в НАТО, или не нужно делать никаких выводов. Так было у нас и с Patriot, так у нас было и с ракетными системами, и с другим оружием. Сейчас нужно работать и нужно делать все, чтобы Украина получила достойные наших людей гарантии безопасности, которые могли бы остановить Путина", – сказал Зеленский на встрече с министершей иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен в среду, 8 января.

Он отметил, что Украина не только не была членом НАТО, но и вообще не имела реальных гарантов безопасности.

По словам Зеленского, гарантии безопасности зависят не только от США, но и от общей позиции европейских стран.

"Скажу вам честно, к сожалению, при всем уважении ко всем странам Европы, в США, и при всем уважении к тому объему [помощи – ред.], что нам оказывали с начала войны, НАТО не имело совместной поддержки США со всеми союзниками в Европе", – подчеркнул президент Украины.

Он напомнил, что США, Германия, Венгрия и Словакия выступали против вступления Украины в НАТО.

"Потому что не боялись, что Украина будет с кем-то. То есть Путин понимал, что за Украину никто не вступится. Он понимал, что его армия больше, он может нас уничтожить. Но украинская армия удивила весь мир", — подчеркнул Владимир Зеленский. .

Напомним, избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что понимает чувство Путина относительно членства Украины в НАТО и переложил ответственность за развязывание войны на своего предшественника Джо Байдена.

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