"Так не работает": у Зеленского озвучили жесткую формулу завершения войны

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин / © ТСН

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Завершить войну России против Украины возможно только путем системного и максимально жесткого давления на Москву как в экономической, так и в военной сферах.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

По его словам, эффективная стратегия завершения войны предусматривает не символические ограничения, а реальную изоляцию России от глобальных рынков и усиление военного давления.

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«Закончить войну можно будет только через системное, максимально жесткое давление на Российскую Федерацию в экономическом и в милитарном плане», — подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что санкционная политика не должна повторять подходы, которые применялись после 2014 года, когда для России оставались возможности обходить ограничения или рассчитывать на их быструю отмену.

«Это не означает, как в 2014 году: давайте мы здесь какие-то санкции введем, но оставим возможность эти санкции быстро отменить, или оставим возможность эти санкции обходить, или оставим возможность иметь параллельные экспорты, импорты и так далее. Так не работает», — подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк считает, что международное сообщество стоит перед выбором: либо полноценно изолировать Россию от мировой экономики, либо и в дальнейшем наблюдать, как война получает финансирование и продолжается, несмотря на значительные человеческие потери.

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«Или Россия изолирована от глобальных рынков, или мы продолжим играть в игру, что „непонятно кто финансирует войну“, почему она продолжается, почему миллионные потери не влияют на общество российское», — заявил он.

Отдельно Подоляк отметил, что подход к взаимодействию с российским руководством уже определен в публичных сигналах президента Украины Владимира Зеленского, в частности в его открытом письме.

«С Путиным надо разговаривать только через призму принуждения или через страх, который будет у Путина базовой эмоцией», — подытожил советник руководителя Офиса президента.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский впервые написал открытое письмо к главе Кремля Владимиру Путину с предложением завершить войну через переговоры. Оно было обнародовано на сайте Офиса президента.

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В обращении к Путину Зеленский заявил, что Россия несет значительные потери, а Украина продолжает сопротивляться и получает международную поддержку.

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