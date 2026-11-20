Дональд Трамп / © Associated Press

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США, Китай и Россия провели трехстороннюю встречу, которая помогла уменьшить мировую ядерную угрозу и показала «невиданный» ранее уровень взаимопонимания лидеров.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами после завершения саммита с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным в Китае.

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Трамп о саммите в Китае — что заявил

По его словам, проведение переговоров в таком формате стало неожиданным и историческим шагом.

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«За много-много лет трехсторонняя встреча. Я даже этого не ожидал. Я даже не поверил сразу. Впервые за всю историю Соединенные Штаты, Россия и Китай», — заявил Трамп.

Также Трамп прокомментировал вопросы ядерной безопасности. По его словам, участники встречи почти не обсуждали применение ядерного оружия.

«Мы не говорили даже практически об использовании ядерного оружия. А мы владеем более 80% мирового ядерного оружия. Так мы уменьшаем угрозу ядерного оружия для мира», — подчеркнул он.

Говоря об общении с лидерами Китая и России, Трамп отметил, что им удалось наладить диалог.

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«Я говорю, что у нас отличные отношения с этими двумя людьми (Си и Путиным — ред). Мы обходим наши острые углы», — подчеркнул он.

Американский политик также подробно описал атмосферу взаимодействия между участниками встречи. Он отметил особый уровень взаимопонимания.

«Просто такая химия между нами была, такой электрический ток между нами проходил. Это такая дружба, какую раньше никогда не видели», — сказал Трамп представителям медиа.

Также Трамп отметил работу своей команды. Президент США подчеркнул, что вся делегация представила достойно страну на этой встрече. Политик назвал саммит отличным и невероятным событием и добавил, что для него было огромной честью представлять граждан на этих переговорах.

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Подытоживая впечатление от саммита, Дональд Трамп отметил, что подготовка к событию была сложной, однако общий результат и атмосфера превзошли его ожидания.

«Мы прошли чрезвычайно сложным маршрутом, но это самое большое событие. Конечно, оно ощущалась как огромное событие. Я не ехал, ожидая такого, но если бы вы там побывали, вы бы увидели, что энергетика была просто невероятная», — резюмировал он.

Саммит АТЭС — последние новости

Напомним, президенты США, РФ и КНР — Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин — провели 19 ноября трехстороннюю встречу в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Накануне 18 ноября Путин также провел переговоры с Си. Кроме того, лидеры этих и других государств сделали совместное фото на церемонии открытия саммита.

Владимира Путина фактически оттеснили на второй план во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. При этом российский диктатор казался растерянным и заметно нервничал, к тому же имел заметную припухлость на щеке.

К слову, поведение Путина на саммите АТЭС в Китае и его место на общем фото стали поводом для волны шуток в украинских соцсетях. Пользователи Threads превратили конфуз российского диктатора в десятки остроумных мемов и фотожаб.

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