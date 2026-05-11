"Такие разговоры по телефону не проводятся": Буданов о возможном диалоге Зеленского с Путиным

Глава ОПУ Кирилл Буданов заявил, что разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным не произойдет внезапно. При этом Киев готов к диалогу, если намерения Москвы будут реальными.

Об этом он сказал во время визита в Литву, пишет LRT.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности контакта между лидерами Украины и РФ, Буданов сначала пошутил, что межгосударственные линии связи между воюющими странами «отключены», а «такие звонки по мобильному телефону не совершаются».

Тем не менее, он подчеркнул, что Украина открыта к серьезному разговору о завершении войны.

«Если РФ на самом деле готова к серьезному разговору, Украина тоже была бы готова. Украина неоднократно подчеркивала и доказывала своими действиями — мы выступаем за завершение войны, за мир», — заявил Буданов.

Он подчеркнул, что позицию относительно необходимости мира поддерживает президент Владимир Зеленский, а прекращение боевых действий не является проявлением слабости.

«Заключение мира — это не слабость, а доказательство здравого смысла», — добавил глава Офиса президента.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что во время визита в Москву передал президенту РФ Владимиру Путину послание от Украины. В ответ, по словам Фицо, глава Кремля сказал: если президент Украины хочет встречи, то должен «позвонить». При этом в Кремле опровергли, что речь шла о каком-то отдельном послании от Зеленского, но сам Путин подтвердил, что услышал информацию о готовности Киева к личной встрече. Также российский диктатор заявил, что переговоры могут состояться и в третьей стране, но только после достижения «окончательных договоренностей».

