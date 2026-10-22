- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 230
- Время на прочтение
- 1 мин
«Такое происходит часто»: Трамп отреагировал равнодушной фразой на ракетный террор Путина
Трамп проигнорировал массированные удары РФ и сухо прокомментировал слова Зеленского о нежелании Путина останавливать войну.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что новые российские удары по Украине говорят о нежелании Владимира Путина завершать войну.
Об этом глава Белого дома сказал в беседе с журналистами в четверг, 22 октября 2026 года, в Вашингтоне.
«Увидим, как все сложится. Такое происходит довольно часто», — лаконично сказал Трамп.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ослабление давления на Россию со стороны международных партнеров поощряет Путина продолжать войну. Глава государства подчеркнул, что характер российских атак не свидетельствует о реальном стремлении Кремля прекратить войну.