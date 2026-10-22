«Такое происходит часто»: Трамп отреагировал равнодушной фразой на ракетный террор Путина

Президент США Дональд Трамп общается с журналистами перед тем, как сесть на посадку на борт вертолета в четверг, 22 октября 2026 года, в Вашингтоне / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что новые российские удары по Украине говорят о нежелании Владимира Путина завершать войну.

Об этом глава Белого дома сказал в беседе с журналистами в четверг, 22 октября 2026 года, в Вашингтоне.

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«Увидим, как все сложится. Такое происходит довольно часто», — лаконично сказал Трамп.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что ослабление давления на Россию со стороны международных партнеров поощряет Путина продолжать войну. Глава государства подчеркнул, что характер российских атак не свидетельствует о реальном стремлении Кремля прекратить войну.

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