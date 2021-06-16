"Такое сотрудничество возмущает": в Офисе генпрокурора прокомментировали неразглашение Ираном имен подозреваемых в сбивании самолета МАУ

Иранская сторона пока не сообщает имен подозреваемых по делу о сбивания украинского самолета МАУ рейсом "Тегеран-Киев".

После сбивания в небе над Тегераном украинского МАУ было начато уголовное расследование, из которого Иран ничего официально не озвучил и не подтвердил украинской стороне. Имен подозреваемых, причастных к сбиванию ракетой самолета МАУ в январе 2020 года, Тегеран тоже не будет разглашать как минимум до принятия решения суда.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины и руководитель уголовного расследования дела о сбивания МАУ Гюндуз Мамедов в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, в ходе переговоров иранская сторона старалась не выходить за пределы содержания технического отчета. Мамедов отметил, что техническое расследование никоим образом не направлено на установление вины конкретных лиц. Кроме того, по его словам, иранская сторона умышленно избегает ответов на ключевые вопросы уголовного процесса, прячась за техническим отчетом.

"Конечно, такое положение сотрудничества нас не то, что не удовлетворяет, но и возмущает ... Если коротко, то по уголовному блоку расследования ничего нового мы не услышали. Ни один из вопросов окончательно не закрыли. Нам официально сообщили информацию, которую еще несколько месяцев поэтому мы слышали из новостей, а именно, что в их деле 10 обвиняемых лиц, и вроде 6 из них находятся под стражей. Однако никаких документов в подтверждение этого факта нам не передано", — сказал он.

Также он добавил, что Иран заявил о невозможности объявления персональных данных подозреваемых до вынесения приговора суда.

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"Чувствительными для них есть и вопросы, что обвиняемые являются военнослужащими, а потому разглашение данных о них запрещено на национальном уровне", — подытожил Мамедов.

Как сообщалось, Украина, Великобритания, Канада и Швеция направили претензии Ирану из-за сбития самолета авиакомпании МАУ.

Напомним:

Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины.

пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины. Сначала причиной авиакатастрофы иранцы называли техническую неисправность самолета. Однако уже вечером 9 января стало известно, что украинский Боинг был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Утром 11 января Иран официально заявил, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ, а трагедия произошла из-за "человеческого фактора".

сбила самолет МАУ, а трагедия произошла из-за "человеческого фактора". Власти Ирана убеждали, что в комплексе ПВО, которым был сбит самолет МАУ в Иране, были нарушены настройки, и это якобы привело к ошибке в данных при обнаружении самолета. Украина с этой версией не соглашалась.

не соглашалась. В октябре Иран взял на себя всю ответственность за сбивание.

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