Спор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским разоблачил пределы возможностей союзников Америки в попытках повлиять на намерения Трампа быстро покончить с российским вторжением в Украину.

Об этом пишет АР.

"Внезапный взрыв между Трампом и Зеленским стал жесточайшим публичным спором между мировыми лидерами в Овальном кабинете за всю историю. Эта встреча поставила под угрозу будущее американо-украинских отношений и способность Киева защитить себя на фоне вторжения РФ", — пишет издание.

Журналисты считают, что такой "потрясающий эпизод завершил неделю в большинстве своем бесполезных усилий союзников США, пытавшихся замаскировать разногласия между Вашингтоном и Киевом и отвлечь Трампа от его заигрываний с Москвой".

Напомним, 28 февраля во время встречи в Белом доме разразился спор между Зеленским и Дональдом Трампом. Конфликт возник после слов Зеленского о нежелании идти на компромиссы с Кремлем, а Трамп указал на невыгодное положение Украины и отсутствие у Киева права диктовать по поводу прекращения войны.

На фоне новостей об эмоциональной встрече, которая досрочно закончилась, соучредитель Monobank Олег Гороховский объявил сбор средств на ядерное оружие.

В понедельник, 24 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон встретился с Трампом, чтобы заложить основу для возможных миротворческих сил под руководством Европы в Украине, направленных на сдерживание будущей российской агрессии, а также чтобы поощрить президента США быть более скептическим в отношении российского диктатора Владимира Путина.

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