"Такого не было в истории Украины": Федоров ответил, не ляжет ли "Дія"

"Такого не было в истории Украины": Федоров ответил, не ляжет ли "Дія"

Министр успокоил по поводу персональных данных в "Дії".

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что "Дія" находится в безопасности, работала и работает стабильно.

Так, чиновник во время телемарафона ко Дню Единства ответил на вопрос о том, не ляжет ли "Дія" в контексте вчерашних кибератак.

"Дія" работала и работает стабильно. Вчера была вообще беспрецедентная атака на информационные ресурсы, на "Дію". Мы были готовы к этому, мы готовились, понимали, что так будет происходить. Скорость развития цифровых сервисов… Ну, такого не было в истории Украины. Конечно мы были готовы. Мы работаем 24/7. Действительно тратятся миллионы долларов, чтобы так атаковать", – рассказал Федоров.

Он заверил, что во время кибератак проходила слаженная работа.

"Я могу уверенно сказать, что мы понимаем ту ответственность, которую несем в стране, строя цифровое государство и для нас это действительно вызов – настолько много времени уделять кибербезопасности. Но мы это делаем, инвестируем в это время наших специалистов, бизнеса и мы готовы к любому сценарию, я подтверждаю эти слова", – сказал министр.

Он подчеркнул, что "Дія" не хранит персональные данные.

"Все построено таким образом, что все данные расположены в разных реестрах, по сути, декомпозированная система для векторов атаки. Очень трудно атаковать параллельно все реестры. Мы защищаем "Дію", параллельно защищаем каждый реестр и строим новые правила, чтобы быть готовыми и через год, и через два", – объяснил Федоров.

Напомним, 15 февраля была совершена масштабная DDoS-атака на почти все украинские банки, "Дію" и ряд госсайтов, в частности – Министерства обороны и Вооруженных сил. Атака длится и 16 февраля.

Служба безопасности Украины заметила след иностранных спецслужб во время DDoS-атак, в том числе расследуют вероятную причастность России.

Кибератаку на государственные сайты назвали самой большой в истории Украины

Читайте также: