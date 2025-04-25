Такой подлости Трамп не ожидал: WSJ указал, кто создает радужную картинку мира

Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп, похоже, наконец-то увидел главное препятствие к завершению войны в лице России. Однако он все еще не показал особой готовности подтолкнуть Москву к уступкам.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

«Хотя Трамп и раньше критиковал Путина, такие случаи достаточно редки, и помощники Трампа говорят, что в последнее время он искренне удивлен — и втайне раздражен тем, что Путин не проявляет больше гибкости», — говорится в статье.

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В то же время Трамп по-прежнему не проявляет особого аппетита к тому, чтобы возражать Путину. Его вера в то, что он сможет добиться мирного соглашения, похоже, основана на его увлечении российским президентом, пишет WSJ.

В то же время, отмечают журналисты, Трамп делает рискованное условие о том, что Кремль действительно хочет мира. Как считает сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм, это может быть связано с тем, что посланец Трампа Стивен Виткофф, не имея опыта общения с россиянами, может давать Трампу слишком радужную оценку шансов на мир, и это может привести к тому, что Трамп почувствует себя обманутым.

«Опасения были связаны с тем, что Виткофф передаст Трампу какое-либо представление о позиции России, не совпадающее с реальной позицией России», — добавили авторы материала.

Напомним, Вашингтон ведет переговоры с Россией и Украиной о завершении войны, но настоящего полного прекращения огня пока не видно. Киев уже согласился остановить боевые действия в Черном море и не бить по российской энергетике в течение 30-дневного перемирия. Москва же пообещала не бить по энергетическим объектам и заявила, что выполнит соглашения по Черному морю только после снятия западных санкций.

Зеленский говорит, что тишина на море должна заработать сразу после заявлений Белого дома. Однако РФ выдвигает условия.

Накануне премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что прекращение огня в Украине может быть объявлено до лета.