Тактика Трампа в отношении России дает сбои и вызывает все больше критики в США

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Дональд Трамп неоднократно восхвалял президента РФ Владимира Путина, называя его "умным" и "гением" после вторжения в Украину. Он также хвастался "очень хорошими отношениями" с российским лидером. Но четыре месяца после возвращения в Белый дом его подход к Кремлю не демонстрирует заметного прогресса.

Об этом пишет The New York Times.

Публично Трамп критиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвиняя Киев в провале мирных переговоров, тем самым помогая Кремлю смещать фокус из роли агрессора. Впрочем, обещанного "мира за 24 часа" не произошло, а война продолжается.

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После ряда не принесших прорыва телефонных звонков с Путиным Трамп начал выражать разочарование. На прошлой неделе он заявил:

"Мы выясним, подталкивает ли нас к чему-то или нет, и если да, то мы отреагируем немного по-другому".

"Я очень разочарован произошедшим уже несколько ночей, когда люди погибли во время того, что вы назвали бы переговорами", - добавил Трамп.

Он также дал понять, что может дистанцироваться от переговоров, заявив, что прекращение боевых действий теперь зависит от России и Украины.

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После одной из самых масштабных воздушных атак РФ по гражданским объектам в Украине в минувшие выходные, риторика Трампа резко изменилась:

"Абсолютно безумный!" — так он охарактеризовал Путина, добавив, что Россия играет с огнем.

В Кремле это заявление отвергли как "эмоциональную реакцию".

Несмотря на жесткие высказывания, Трамп не ввел никаких новых санкций и продолжает настаивать на необходимости диалога.

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"На данный момент мы работаем над президентом Путиным, а там посмотрим, что получится", - заявил он, добавив, что хочет "посмотреть, как пройдут переговоры в течение следующих двух недель".

Однако давление внутри США растет. Республиканцы в Сенате все чаще требуют от Трампа просмотреть свой курс. Даже его союзник, сенатор Линдси Грэм, призвал к более жесткой позиции, а сенатор Джин Шахин заявила:

"Президент последним поймет, что Владимир Путин не хочет мирного соглашения, что он тянет время и играет с президентом, и пора президенту проснуться и понять это".

Белый дом отказался давать четкий ответ относительно того, как именно Дональд Трамп планирует действовать дальше в отношениях с Кремлем и насколько эффективен его нынешний подход.

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"Президент Трамп ясно дал понять, что он хочет увидеть мирное соглашение, достигнутое путем переговоров", - заявила представитель администрации Кэролайн Ливитт, переложив ответственность на предшественников. "Президент Трамп также мудро оставил все варианты на столе".

В то же время тактика "личных каналов" не дает результатов. После критики Зеленского в Белом доме Трамп направил в Москву своего давнего соратника — застройщика Стива Виткоффа. Тот выступил как "специальный посланник" и после поездки сообщил о развитии "дружбы и отношений" с Путиным.

Публичная реакция Владимира Зеленского после инцидента была сдержанной. Украинский президент воздержался от критики, что усложнило для администрации Трампа возможность сделать из него удобного виновника. Более того, на этой неделе Зеленский предложил провести трехсторонний саммит с участием себя, Путина и Трампа. Сам Трамп заявил, что готов к участию, "если потребуется", но пока "сосредоточен на разговорах с Путиным".

При этом Трамп до сих пор не проявил особой инициативы по увеличению военной или финансовой помощи Украине.

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В публичных заявлениях он продолжает апеллировать к личным отношениям с Путиным. "Позвольте мне сказать, Путину пришлось из-за меня ужасно много пережить", - заявил Трамп, сидя рядом с Зеленским в Овальном кабинете. Это прозвучало как намек на расследование по сговору с Москвой в 2016 году — дело, которое Трамп регулярно называет политическим преследованием.

В этом году администрация Трампа фактически свернула сотрудничество Министерства юстиции США с международными структурами, которые занимались сбором улик российских военных преступлений в Украине.

По мнению аналитиков, это лишь укрепляет уверенность Путина в безнаказанности. По оценкам Центра новой американской безопасности такой подход лишает Москву стимулов к переговорам.

"По его разным комментариям похоже, что Трамп начинает понимать то, что было понятно с самого начала всего этого: проблема здесь в России", - заявил Ричард Фонтейн, исполнительный директор центра и бывший советник Республиканской администрации.

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"Россия - это препятствие. Россия - причина, по которой эта война началась прежде всего, а не Украина".

В Конгрессе растет поддержка более жесткого курса. Республиканка Сьюзан Коллинз приветствовала "признание господином Трампом того, что Владимир Путин является жестоким диктатором - факт, с которым украинцы живут каждый день с тех пор, как началось неспровоцированное вторжение России".

Однако на деле Трамп до сих пор избегает решительных шагов. Хотя он неоднократно угрожал России санкциями, никакой инициативы пока не объявил Демократ Грегори Микс из иностранных дел считает, что слова Трампа не подкреплены действиями.

"Есть вещи, которые он может сделать прямо сейчас - санкции - это одно, но также предоставление украинцам того, что им нужно для самообороны", - сказал Микс.

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"Он долгое время играл с Путиным. Он играл с Путиным с самого начала".