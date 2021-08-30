"Талибан" отверг идею о создании зоны безопасности в Кабуле: названа причина

"Талибан" отверг идею о создании зоны безопасности в Кабуле: названа причина

Талибы считают, что в этом нет необходимости.

Представитель катарского политического отделения радикального движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин отклонил предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о создании зоны безопасности в Кабуле для продолжения гуманитарных операций.

Об этом информирует France Inter.

"В этом нет необходимости. Афганистан независимая страна. Можно ли создать такую зону во Франции или Великобритании?", — заявил он.

Также, по его словам после 31 августа каждый афганец сможет выезжать за рубеж, если он этого пожелает.

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"Но, как и в любой другой стране, ему необходимы будут документы - паспорт и виза", — резюмировал Шахин.

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