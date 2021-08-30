"Талибан" отверг идею о создании зоны безопасности в Кабуле: названа причина

Талибы считают, что в этом нет необходимости.
Представитель катарского политического отделения радикального движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин отклонил предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о создании зоны безопасности в Кабуле для продолжения гуманитарных операций.
Об этом информирует France Inter.
"В этом нет необходимости. Афганистан независимая страна. Можно ли создать такую зону во Франции или Великобритании?", — заявил он.
Также, по его словам после 31 августа каждый афганец сможет выезжать за рубеж, если он этого пожелает.
"Но, как и в любой другой стране, ему необходимы будут документы - паспорт и виза", — резюмировал Шахин.
Читайте также:
- У Зеленского отчитались: эвакуированы все украинцы, которые заявили о желании выехать из Афганистана
- Операция "Ноев Ковчег": Великобритания эвакуирует из Афганистана 200 собак и кошек
- Атака в ответ: американские военные уничтожили боевика ИГ после теракта в Кабуле