"Талибан" озвучил условия для переговоров: подробности

Урегулировать конфликт политическим путем сейчас крайне сложно.
Лидеры афганского радикального движения "Талибан" заявили, что не намерены вести переговоры с властями Афганистана, пока на посту президента страны находится Ашраф Гани.
Об этом заявил премьер-министра Пакистана Имрана Хана, — пишет "Интерфакс-Украина".
Именно он озвучил слова лидеров "Талибана".
"Я пытался убедить талибов еще три-четыре месяца назад, когда сюда приезжали лидеры "Талибана", — добавил премьер-министр Пакистана.
По его словам, урегулировать конфликт политическим путем сейчас крайне сложно.
Напомним, что в Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.
Отметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.
Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление. Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.