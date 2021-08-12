"Талибан" озвучил условия для переговоров: подробности

Урегулировать конфликт политическим путем сейчас крайне сложно.

Лидеры афганского радикального движения "Талибан" заявили, что не намерены вести переговоры с властями Афганистана, пока на посту президента страны находится Ашраф Гани.

Об этом заявил премьер-министра Пакистана Имрана Хана, — пишет "Интерфакс-Украина".

Именно он озвучил слова лидеров "Талибана".

"Я пытался убедить талибов еще три-четыре месяца назад, когда сюда приезжали лидеры "Талибана", — добавил премьер-министр Пакистана.

Также читайте В Афганистане сотни бойцов правительственных сил начали сдаваться талибам: детали

По его словам, урегулировать конфликт политическим путем сейчас крайне сложно.

Напомним, что в Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.

Отметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление. Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.

Кровавое наступление талибов в Афганистане — "Секретные материалы"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку