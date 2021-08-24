"Талибан" планирует создать совет для управления Афганистаном: кто в него войдет

"Талибан" планирует создать совет для управления Афганистаном: кто в него войдет

Некоторым членам прошлой администрации будет предложено управление министерствами в Афганистане.

Лидеры талибов планируют сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном.

Об этом информирует американское издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

По предварительной информации, в совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиль аль-Рахман Хаккани.

Заметим, что источник, близкий к Барадару и Якубу, заявил, что они хотели бы включить в совет Ахмада Масуда, сына Ахмада Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера "Северного альянса", противостоявшего талибам. Но при этом СМИ считает включение в совет Масуда, возглавившего сопротивление талибам в Панджшере, маловероятным.

Также читайте В Афганистане остаются еще до полсотни украинцев: как их будут эвакуировать

Согласно источникам журналистов, некоторым членам прошлой администрации будет предложено управление министерствами на их выбор в Афганистане.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

Новости мира: в аэропорту Кабула в стрельбе погиб по крайней мере один афганский военный

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку