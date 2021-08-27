"Талибан" предложил Турции управлять аэропортом Кабула

В Анкаре до сих пор думают над этим предложением.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что исламистское движение " Талибан", который захватил Афганистан, предложил Турции управления аэропортом Кабула, где сейчас идет эвакуация людей.
Об этом он рассказал 27 августа на пресс-конференции в Международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле, передает Anadolu.
В Анкаре пока не приняли решение по этому вопросу. В то же время Эрдоган назвал запоздалым решение Германии работать с Турцией в управлении аэропортом, подчеркнув, что "когда все покинули Афганистан, мы остались".
Президент Турции осудил теракты у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. По его словам, это демонстрирует степень опасности террористической организации "Исламское государство Хорасан".
"Тот факт, что ДЕАШ (ИГИЛ. — Ред.) совершила этот теракт в такой (критический) период, демонстрирует степень опасности этой террористической организации для региона и мира", — сказал он, также отметив опасность потока мигрантов, которых из Афганистана в страну зашло около 300 тысяч.
"Миграция — чувствительный вопрос для Анкары. Турция возводит стены практически везде — от границы с Ираном до границы с Ираком и Сирией", — отметил глава турецкого государства.
Напомним:
- 26 августа возле аэропорта в Кабуле, где ждут эвакуации сотни людей, произошло несколько взрывов.
- По данным местных СМИ, число пострадавших после взрывов возросло до 90 человек. Кроме взрывов, как сообщают очевидцы, на месте теракта были слышны выстрелы.
- Среди погибших есть 12 американских военных.
- " Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле.
- Угроза от аэропорта Кабула заставила афганцев хлынуть на грани: тысячи людей ждут на раскаленном солнце.